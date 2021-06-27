رئيس «بدر» ينفذ حملة مسائية لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة مسائية لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالحي السابع، بمعرفة إدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز، وتحت إشراف العقيد شريف زين، مأمور قسم شرطة مدينة بدر، والملازم أول عبدالله أكرم، ومسئولي شرطة التعمير.

وأوضح المهندس عمار مندور، في بيان لوزارة الاسكان اليوم، أن الحملة أسفرت عن مصادرة والتحفظ على عدد من المعدات بالمحال والمقاهي المخالفة، كما تم تحرير ١٠ محاضر إشغال و٥ محاضر بيئة، ومحضر مخالفة شروط تخصيص، و٥ محاضر تشغيل بدون ترخيص.



وأكد المهندس عمار مندور، مواصلة شن الحملات لضبط المخالفات ومنع المظاهر العشوائية بالمدينة، والحفاظ على الطابع العمراني بها، مطالباً قاطني المدينة والمترددين عليها والعاملين بها بالالتزام بالضوابط والقوانين تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية حال المخالفة.

وقام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بشن حملة لضبط المخالفات بالحي المتميز ومشروع دار مصر بالمدينة، الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 21 قرار غلق وتشميع لمحال ووحدات سكنية لمخالفة تغيير النشاط والعمل بدون ترخيص، وذلك بقيادة مسئولي الشرطة، وبمشاركة مسؤولي إدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز.

وأشار مندور، إلى أنه تم تنفيذ قرارات الغلق والتشميع بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مضيفاً أنه سيتم استكمال الحملات لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة.

وطالب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قاطني المدينة، بعدم مخالفة القانون والالتزام بالغرض المخصص للوحدات السكنية والمحال التجارية وشروط التعاقد.​

وتواصل أجهزة المدن الجديدة، شن حملات لازالة المخالفات والتعديات بشكل مستمر للحفاظ على المظهر والنسق الحضاري للمدن الجديدة وفقا لتعليمات مشددة من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ومتابعة دورية للأمر.