الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مصر والعراق.. علاقات تاريخية تحكمها الأخوة ووحدة المصير

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد؛ للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.
وتعد زيارة الرئيس السيسي إلى بغداد، هي الأولى لرئيس مصري منذ 30 عاما، وتأتي انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومة وشعبا.

كما تأتي الزيارة للتأكيد على حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وترصد "الدستور" في السطور التالية، أبرز المعلومات حول تاريخ العلاقات المصرية العراقية.
-ترتبط العراق ومصر بعلاقات تاريخية تمتد إلى أوائل القرن الماضي، عندما حصل كلا البلدين على استقلال.

-من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي.
-وقفت العراق بجانب مصر في حرب أكتوبر 1973، والعكس في حرب الأخيرة ضد إيران خلال الفترة 1980-1988.
-فى عام 1983، دعت العراق إلى عودة "الدور الطبيعي" لمصر بين البلدان العربية.  
-يناير 1984، نجحت العراق في قيادة جهود عربية لاستعادة مصر عضويتها في الجامعة العربية. 
- مصر من أوائل الدول المستضيفة لمؤتمر دول جوار العراق فى شرم الشيخ في 2007، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين الدولتين فى سبيل إعادة العراق إلى مكانتها ودورها في معادلة الأمن العربي.
-أجرى رئيس الوزراء الدكتور مدبولي سلسلة لقاءات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كما ترأس وفد مصر خلال اجتماعات اللجنة العليا للتعاون المشترك على مستوى رئيسي وزراء العراق ومصر.
-وأسفرت زيارة رئيس الوزراء عن التوقيع على أكثر من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الحربية والاتصالات والنقل والإعمار والإسكان والزراعة والمجالات العدلية والقنصلية والعلمية والاستثمارية. 
 

السيسي الرئيس السيسي زيارة السيسي للعراق العراق الرئيس العراقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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