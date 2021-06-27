وزير النقل عن رفع كفاءة المترو: خايف أصحى الصبح ألاقى الخط الأول واقف

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن تنفيذ خطة سريعة لتطوير ورفع كفاءة الخط الأول لمرفق مترو الأنفاق، نظرًا لما يمثله هذا الخط من أهمية كبيرة لجمهور الركاب.

وقال الوزير، خلال مؤتمر تسليم إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة RATIP الفرنسية، إن تطوير الخط الأول كان مقتصرًا على القطارات فقط، لكن أنظمة التشغيل لم تتغير، مضيفًا: "خايف أصحى الصبح ألاقي الخط الأول واقف مش شغال سواء القطارات أو أنظمة التشغيل".

وأضاف وزير النقل، أنه تم تحديد التكلفة الأولية لتطوير ورفع كفاءة الخط الأول للمترو، بـ 750 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية وبنك الإعمار الأوروبي بفوائد ميسرة وفترات سداد طويلة، لافتًا إلى أنه سيتم التعاقد مع شركة اليستوم الفرنسية على توريد 55 قطارًا للخط الأول، حيث إن الخط الأول يضم الآن 75 قطاًرا، وسيتم تأهيل 23 قطارًا وتكييفها للارتقاء بالخدمة.

وشهد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فعاليات البدء الرسمى لتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق من خلال شركة ‏RATP Dev‏ الفرنسية.

وفي بداية كلمته اليوم رحب وزير النقل بستيفان روماتيه سفير الجمهورية الفرنسية في مصر ولورانس بتل رئيس مجلس إدارة شركة أر.إيه.تي.بي ديف ‎ RATP DEV ‎ في إحدى أكبر محطات المترو في إفريقيا والشرق الأوسط للإعلان عن البدء في إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بواسطة إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة خطوط المترو في العديد من دول العالم وهي شركة أر.إيه.تي.بي ديف الفرنسية، وذلك بعد العديد من المفاوضات الفنية والمالية والتي أسفرت عن هذا التعاون طويل المدى على مدار الخمسة عشر عامًا المقبلة.