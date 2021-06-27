الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

"بالمجان"... إستئصال ورم وظيفي بالغدة الكظرية اليمنى لشاب تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد استقبل مستشفي السلام الدولي، شاب يبلغ من العمر 35 عاماً، ويعاني من إرتفاع في ضغط الدم والسكر وإضطراب في عضلة القلب وضعف عام وزيادة في الوزن دون سبب مع وجود اعراض مثل توهج الوجه (Flushing)، بالإضافة الي ما يسمى بـ malignant hypertension 180/120. علي الفور خضع المريض للفحوصات الدقيقة لتحديد السبب ال

استئصال ورم بالغدة الكظرية لشاب تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

مستشفى السلام الدولي
مستشفى السلام الدولي

استقبل مستشفى السلام الدولي، شاب يبلغ من العمر 35 عاماً، ويعاني من ارتفاع في ضغط الدم والسكر، واضطراب في عضلة القلب، وضعف عام وزيادة في الوزن، دون سبب مع وجود أعراض مثل توهج الوجه (Flushing)، بالإضافة إلى ما يسمى بـ malignant hypertension 180/120.

علي الفور خضع المريض للفحوصات الدقيقة لتحديد السبب الحقيقي وراء تلك الأعراض، وتبين وجود ورم وظيفي بالغدة الكظرية اليمنى "الفوق كلوية"،  تسبب في ارتفاع مرضي في نسبة الكورتيزول بالدم (متلازمة كوشينج- cushing syndrome).

قرر أطباء مستشفى السلام ببورسعيد إجراء عملية منظارية بخبرة وكفاءة أطباء جراحة المناظير بالتأمين الصحي الشامل، وذلك بالرغم من أن رأي جميع الأطباء خلال رحلة العلاج داخل المنشآت الأخرى أن يتم إجراء عملية جراحية كبرى مفتوحة.

وأكدت الإدارة الطبية بالمستشفى، أن نتائج الجراحة ظهرت على المريض في فترة قصيرة، وعاد المريض لممارسة حياته بشكل طبيعي مع اختفاء أعراض ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستوى السكر بالدم، اضطرابات عضلة القلب، أعراض ارتفاع الكورتيزول الظاهرية، وذلك بجراحة مجانية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. 

استقبل استئصال ارتفاع ارتفاع ضغط الدم اضطراب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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