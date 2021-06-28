الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية.. 5 قواعد تساعدك على نوم هادئ

يُعاني العديد من الأشخاص من عدم القدرة على النوم بشكل جيد دون معرفة الأسباب الواضحة حيال ذلك، ما يترتب عليه المعاناة طوال اليوم من الصداع وعدم التركيز لذا يوضح موقع hello magazine بعض القواعد التى تساعد الحصول على قسط كاف من النوم.

اذهب دائمًا إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت

يعتقد العلماء أن الطريقة الأكثر فاعلية للتعامل مع هذه المشكلة هي الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت، ولمتابعة ذلك يمكنك استخدام برنامج كمبيوتر يقوم بإيقاف تشغيل أجهزتك تلقائيًا في وقت محدد مسبقًا، ستعتاد على الجدول الزمني الخاص بك وستشعر بتحسن وبصحة أفضل طوال اليوم.

2- توقف عن العادات السيئة التي تؤثر على نومك

تعتمد عملية النوم في الغالب على الأشياء التي نقوم بها قبل النوم، تعمل التمارين المسائية أو التمارين الرياضية على تنشيط جميع العمليات في الجسم، وتزيد من درجة حرارة الجسم ، لذلك يحتاج الشخص إلى مزيد من الوقت للنوم ويصبح نومه غير مستقر. لذا لابد من التوقف عن تناول الأطعمة الثقيلة حتى لا تؤدي عملية هضم الطعام إلى استنفاد طاقتهم وكذلك الرياضة قبل النوم.

3- الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية

يؤثر الضوء الأزرق الذي تنبعث منه أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية على نومنا، هذا الضوء الساطع (40٪ أكثر سطوعًا من ضوء الشمس) يقلل من إنتاج الميلاتونين ، هرمون النوم، لهذا السبب يمكننا أن نبقى مستيقظين لوقت متأخر أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بنا دون الحاجة إلى النوم، لذا توقف عن استخدام الأدوات الإلكترونية قبل 2-3 ساعات من وقت النوم.

4- خلق بيئة نوم

كلما قل الضوء الذي يدخل الغرفة ، ارتفع مستوى الميلاتونين ، وكلما زاد رغبة الشخص في النوم، إذا كانت الغرفة التي تنام فيها ليست هادئة ومظلمة بما فيه الكفاية ، فاستخدم سدادات الأذن وقناع النوم، حاول أيضًا تهوية غرفتك بانتظام لأن الغرف المزدحمة لا تساهم في الحصول على نوم مناسب.

5-تعلم تقنيات الاسترخاء

يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات النوم بسبب التوتر والقلق، في هذه الحالات ، يمكن أن تساعدك تقنية الاسترخاء أيضًا على تحقيق نتائج جيدة، يمكن أن تحسن تمارين الاسترخاء البسيطة نومنا وتجعلنا أكثر سعادة.

يعتبر التنفس العميق من أكثر الأساليب فعالية لتخفيف التوتر :-