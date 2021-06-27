مراد مكرم يقترح حلا لمشكلة الشواطئ: «نقسمها بين البوركيني والمايوهات»

نشر الفنان مراد مكرم منشورا طويلا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وضع خلاله الفنان مراد مكرم اقتراحا لحل الخلاف الذي يتجدد كل عام بسبب رفض الشواطئ للبوركيني ولبعض الملابس، واقترح وجود شواطئ للسيدات مرتديات البوركيني وشواطئ للسيدات مرتديات المايوهات.

وجاء منشور “مكرم” بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها فتاة محجبة تبين أنها ابنة الدكتورة هبة قطب استشارية العلاقات الزوجية، حين بكت في فيديو بسبب منع إحدى المنتجعات لها بسبب ارتدائها البوركيني والسماح لمرتديات المايوهات فقط بالتواجد في المياه، مما قسم السوشيال ميديا بين الداعمين لها والمعارضين لها.

وقال “مكرم” في منشوره، “مصر كبيرة قوي يا جماعة، ماهياش أوضة وصالة علشان كل سنة نفس الخناقات والصعبانيات والكره والشتيمة، مصر فيها آلاف الكيلومترات من الشواطئ الجميلة وآلاف بل ملايين حمامات السباحة، ليه ما يتمش تقسيم الشواطئ إلى شواطئ للبوركيني وشواطئ للمايوهات العادية.. إيه الي يمنع يعني بدل صداع كل سنة ده.. معظم الفنادق بالذات في المنتجعات عندها أكتر من حمام سباحة، تخصص منهم للبوركيني ومنهم للمايوه العادي وخلاص. إيه المشكلة.. وبعدين لو مكان حاطط لنفسه قواعد، هو حر، ليه نروحله طالما لا تنطبق علينا الشروط.. لو مكان عام حقك تعترضي بس طالما مكان خاص من حقه يحط القواعد اللي شايفها في مصلحة مكانه. ومن حقك تقاطعيه”.

وأضاف مكرم في منشوره ذكر فيها قصة تفرقة حيث كتب، “قصة قصيرة حزينة حصلت من كام سنه في شبرا ومعظم الشبراوية سمعت عنه.. أحد المطاعم اللي اكتشفنا بعد كده إن مالكه إخواني، كتب علي المحل مطلوب عمال وموظفين و تحتها المسيحيين يمتنعون.. والكلام وصل للبابا شنودة في اجتماعه الأسبوعي.. من غير ولا تشنج ولا عصبية ولا كلام كتير، البابا رد وقال اللي مش عايزنا مش عايزينه.. وبكل بساطة عدت بضعة شهور وقفل المطعم لصاحبه الغبي لأنه عمل عداوة مع نص سكان شبرا وجزء كبير من النص التاني اللي مش متربي على التفرقة.. وعدت السنين وقفل خالص في مصر تقريبا".

وعلى صعيد آخر يدخل الفنان مراد مكرم خلال الأيام القادمة مسلسله الجديد “إجازة مفتوحة” بطولة الفنان شريف منير ولقاء الخميسي وسميحة ايوب وعدد من النجوم.