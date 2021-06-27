الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن إجراءات كورونا.. تواصل أعمال التطهير المنشآت الحكومية والحيوية في مطروح

أعمال الرش والتطهير
أعمال الرش والتطهير بمطروح

واصلت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بمطروح، أعمال التطهير المكثف لجميع المنشآت الصحية و غير الصحية وأماكن التجمعات بالمحافظة، وذلك طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور احمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد،  لتجنب انتشار العدوي حفاظا علي صحة و سلامة المواطنين و زائري المحافظة .

 - تكثيف برامج المقاومة لمكافحة يرقات الذباب بتجمعات القمامة

وأضاف وكيل صحة مطروح أن فرق مكافحة ناقلات الأمراض قامت بتكثيف برامج المقاومة لمكافحة يرقات الذباب على تجمعات القمامة  بأجهزة الرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات. 

 ووجه وكيل وزارة الصحة في مطروح  بالالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية بجميع مراكز المحافظة.

- تطهير وتعقيم متحفي آثار مطروح وروميل

وكان رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، قد أعلن في بيان إعلامي سابق له، عن تطهير وتعقيم متحفي آثار مطروح وروميل، بالاضافة الي مكتبة مصر العامة، وعدد من المساجد، والسنترال، ومكاتب البريد وذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح  .

وأكد رئيس مركز  ومدينة مرسي مطروح، استمرار الجهود اليومية لأعمال التعقيم  للسيارات القادمة للمدينة والمصالح الحكومية والمواقف والأسواق ومحطة السكة الحديد للقضاء على فيروس كورونا المستجد في الموجة الثالثة للوباء .

كما أكد استمرار  الدفع بحملات ليلية لرش المبيدات بسيارات في الأحياء، والشوارع، والعزب، ومقالب القمامة، وذلك التنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا المستجد بنطاق المدينة والمركز  .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تجمعات المواطنين والأسواق والمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد . 

 

أعمال الرش والتطهير بمطروح
أعمال الرش والتطهير بمطروح
أعمال الرش والتطهير بمطروح
أعمال الرش والتطهير بمطروح
أعمال الرش والتطهير بمطروح
أعمال الرش والتطهير بمطروح
أعمال الرش والتطهير بمطروح
أعمال الرش والتطهير بمطروح
أعمال الرش والتطهير بمطروح
أعمال الرش والتطهير بمطروح
صحة مطروح المنشآت الصحية وكيل صحة مطروح أماكن التجمعات التطهير المكثف مطروح

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وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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