«تنمية مهارات المرأة» ينظم سلسلة دورات «تنمية بشرية» بالوادي الجديد

يعقد مركز مهارات المرأة بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، سلسلة من دورات "تنمية بشرية" المجانية وذلك حرصًا على نشر الوعي التكنولوجي وتنمية الشعور بالمسئولية تجاه الوطن

وتتضمن المفاتيح العشرة للنجاح، التفكير السلبي والتفكير الإيجابي، فن التعامل، الإتيكيت، تطوير الذات ومهارات الاتصال، طريق التفوق ونماذج للتفوق للسيدات أبناء المركز وقراه.

وأكدت حلاوتهم ريفي، مدير مركز تنمية مهارات المرأة بمركز باريس التابعة لمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي لها، إن الدورات تقام على مدار الأسبوع المقبل، بدءًا من غٍد الأحد، باتباع كافة الإجراءات الاحترازية ، وسيمنح المتدربين الشهادات الخاصة بالحصول على الدورة.

ومن جانبه أكد كمال ابراهيم، رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، أن مركز تنمية مهارات المرأة بمدينة باريس نفذ سلسلة من الدورات التدريبية المجانية منها دورات للحاسب الآلي للسيدات من أبناء المركز والقرى والتوابع وذلك حرصًا على نشر الوعي التكنولوجي وتنمية الشعور بالمسئولية تجاه الوطن وما يقدم من خدمات تضمنت تطبيقات العمل على البرنامج لعدد من المشروعات التنموية القومية، لتمكين السيدات من الحصول على فرص العمل.

وفي سياق متصل أعلن رئيس مركز باريس عن بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتبارا من امس السبت، والذي يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

وقال الدكتور ناجي عوض وكيل وزارة الطب البيطري بالوادي الجديد، أن المديرية أطلقت حملة تطعيم ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، بمرافقة الدكتور عصام الكومي مدير إدارة الطب البيطري بالفرافرة، مؤكدا أنه سيتم تنظم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية بشأن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وأشاد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن مثل هذه الحملات القومية، مؤكداً دعمه الكامل لها للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مناشداً المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية والحفاظ علي الثروة الحيوانية.