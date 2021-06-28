7 حيل لشحن بطارية الهاتف بكفاءة أكبر

يعتبر شحن بطارية الهاتف من الأمور الضرورية الواجب الانتباه لها وجعلها أكثر فعالية لتدوم لفترة طويلة، وتشحن معك بشكل أسرع.

وفقًا لموقع "برايت سايد" هناك 7 حيل يمكن الاعتماد عليها لجعل الشحن بشكل أسرع.

1- لا تهتم بالشحن اللاسلكي

يعد الشحن اللاسلكي طريقة جديدة نسبيًا لشحن هاتفك، على الرغم من أن الشحن اللاسلكي قد يبدو رائعًا ومستقبليًا، إلا أنه في الواقع ليس طريقة شحن فعالة، عند استخدام شاحن لاسلكي، قد يستغرق شحن هاتفك بالكامل ضعف الوقت مقارنة بالطرق التقليدية.

تنتقل الطاقة عادةً إلى هاتفك مباشرةً عند استخدام كابل، ولكن مع الاتصال اللاسلكي، يتم فقد الكثير من هذه الطاقة في شكل حرارة، لذلك يعد شحن هاتفك باستخدام كابل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأسرع.

2- استثمر في شاحن سريع

يعمل الشحن السريع عن طريق رفع مستوى هاتفك بسرعة إلى نسبة معينة ثم التباطؤ إلى معدل الشحن العادي. يبلغ خرج طاقة USB 2.0القياسي 2.5 وات، بينما تحتوي أجهزة الشحن الأحدث والأسرع على مخرجات طاقة تتراوح من 18 واط إلى 100 واط.

يعني المزيد من خرج الطاقة أن هاتفك سيصل إلى الشحن الكامل في فترة زمنية أقصر. ومع ذلك ، لن يعمل كابل الشحن السريع إلا مع هاتف مصمم للتعامل مع الشحن السريع ، لذا تأكد من التحقق من توافق هاتفك قبل الاستثمار في الكابل.

3- قم بتشغيل وضع توفير الطاقة

تحتوي الهواتف المختلفة على إعدادات مختلفة لتوفير الطاقة، ومع ذلك، فإن جوهر ذلك هو: وضع توفير الطاقة سيقلل أشياء مثل سطوع الشاشة ، ووظيفة وحدة المعالجة المركزية، واستخدام البيانات.

وبالتالي، يمكن استخدام المزيد من الطاقة لشحن هاتفك بدلاً من تشغيله.

4-إدارة التطبيقات والتنزيلات الخاصة بك

قد تظل بعض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية دون علمك، ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه يتعين عليك فرض إغلاق جميع تطبيقاتك في قائمة المهام المتعددة، قد ، انتقل إلى إعدادات البطارية، حيث يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات التي تستخدم معظم طاقة البطارية ، وقم بإغلاقها أو تقييدها.

5- تنظيف منفذ الشحن الخاص بك

هل فكرت يومًا في النظر داخل منفذ الشحن الخاص بك؟ قد يتجمع الغبار والوبر والأوساخ في منفذ الشحن بمرور الوقت وقد يكون السبب وراء عدم شحن هاتفك بالسرعة المطلوبة. وذلك لأن الغبار والنسالة والأوساخ غير موصلة للكهرباء ، وبالتالي يتم توجيه طاقة أقل من الكابل إلى بطارية هاتفك.

يمكنك تنظيف منفذ الشحن الخاص بك ببعض الهواء المضغوط، من الأفضل منع تراكم الغبار والوبر في المقام الأول. يمكنك القيام بذلك عن طريق شراء غطاء منفذ الشحن.

6- لا تدع هاتفك يسخن أكثر من اللازم

يحتوي هاتفك على نظام تحكم حراري مدمج. هذا ينظم درجة حرارة هاتفك، تعمل أيضًا كإجراء وقائي لمنع ارتفاع درجة حرارة هاتفك، على سبيل المثال، إذا تركت هاتفك في الشمس أو احتفظت بالغطاء أثناء الشحن ، فسيعمل هاتفك بجهد أكبر لتقليل الحرارة وبالتالي يتم شحنه بشكل أبطأ.

للحفاظ على برودة هاتفك ، هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها، يتضمن ذلك إبقاء هاتفك بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو إيقاف تشغيله أثناء الشحن أو شحنه في غرفة باردة أو وضعه بجوار مروحة.

7- احصل على بطارية جديدة

تتدهور كيمياء بطارية الليثيوم بمرور الوقت لذلك، إذا كان هاتفك لا يزال يشحن ببطء بعد اتباع جميع الحيل في هذه القائمة، فقد حان الوقت لتغييره، في بعض الهواتف يمكنك التحقق من صحة البطارية، بخلاف ذلك هناك تطبيقات يمكنك تنزيلها تختبر قدرة البطارية وصحتها.