الليلة.. عرض جديد لمسلسل نيللي كريم «ضد الكسر» على MBC4

تبدأ قناة MBC 4 مساء اليوم الأحد عرض مسلسل النجمة نيللي كريم الذي يحمل اسم “ضد الكسر” وذلك في تمام الساعة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ويعاد المسلسل في تمام الثانية صباحا بتوقيت القاهرة والثانية والربع ظهرا أيضا.

وكانت النجمة نيللي كريم قد شاركت بمسلسل “ضد الكسر” في المارثون الرمضاني الأخير وحققت خلاله ردود أفعال جماهيرية كبيرة ونجاحا أثناء عرضه خلال الشهر الكريم.

وفي سياق مختلف، تدخل النجمة نيللي كريم خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير فيلمها الجديد "العميل صفر" مع النجم أكرم حسني وذلك بعد انتهاء إجازتها السنوية التي حصلت عليها نهاية رمضان المنقضي، بعد انتهاء تصوير مسلسلها السابق "ضد الكسر" لتدخل مغامرة أخرى من خلال فيلم جديد مع النجم هاني رمزي.

وتنوي الفنانة وطاقم فيلمها الانتهاء من العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث صور فريق الفيلم جزءا كبيرا من العمل قبل شهر رمضان الماضي ويستأنف التصوير من أجل تجهيز الفيلم للعرض في أقرب فرصة ممكنة.

وبمجرد انتهاء نيللي كريم من فيلمها وارتباطها بعمل خارجي آخر ستدخل مغامرة سينمائية جديدة من خلال مقابلتها النجم هاني رمزي في فيلم كوميدي جديد يعد له حاليا، وتشارك في بطولته الفنانة الكبيرة إسعاد يونس ومن المتوقع تصويره خلال أسابيع، بعد انتهاء كافة الترتيبات واختيار طاقم العمل الجديد، في محاولة لإعادة كوميديا فيلمهما السابق غبي منه فيه، وذلك بعد تجميد هاني رمزي لفيلميه "نيزك الدكروري وعمر المحتار" لفترة أخرى لحين الإعداد لهما جيدا.

أبطال وصناع مسلسل ضد الكسر

مسلسل «ضد الكسر» يشارك في بطولته كل من نيللي كريم والفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، لؤي عمران، مصطفى درويش، حمزة العيلي وهشام إسماعيل وسينتيا خليفة، نور إيهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، وسامى مغاورى ومن إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي ومن إنتاج العدل جروب ويعرض المسلسل بشكل حصري عبر قنوات سي بي سي، بالإضافة إلى العرض الحصري عبر قناة دبي.