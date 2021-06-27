بسبب البهاق.. رامي جمال يتصدر «الترند»: «بقيت مميز»

تصدر الفنان رامي جمال "الترند"، وذلك عقب حديثه في منشور له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن مرض البهاق الذي يعاني منه، مؤكدا أنه جعله مميز أكثر من الأول مقدما نصائح هامة لمرضي البهاق.

و بث رامي جمال فيديو له وهو يتحدث عن إصابته بمرض البهاق، قال خلاله :" عشان الناس اللي بتسألني وبتقولي البهاق فين و خفيت ازاي، انا عايز أقول اني مخفتش و أهو البهاق في ايدي اهو و جنب شفايفي، و جنب عيني وفي كل جسمي، انا الأول لما كنت بشوف نقطه كنت باراقبها و كنت بزعل اوي دلوقتي بحس انها ميزه لأنها خلتني اشوف حب الناس و دعمهم ليا".

- رسالة لكل أم أبنها مصاب بالبهاق

وأضاف الفنان :" الحاجة اللي بصور الفيديو عشانها، إني عايز أقول لكل أم ابنها عنده بهاق هو معندهوش مشكلة بس انتي لازم تربيه انه ولد عنده ميزة ربنا ميزه بيها و الميزة دي حاولي تقنعي كل اللي حواليه بيها ".

واستكمل رامي:" انا مغني و الشكل جزء من شغلي بس بسببكوا بقيت شايف انها ميزه انا لما كنت بصور بوستر البومي اللي هينزل المصور بتاعي بيقولي ايدك فيها حته باينه قولتله سيبها لانه ده مش عيب و اللي شايف ده عيب ميهمناش احنا يهمنا التلاته اربعه اللي حوالينا و بيحبونا".

وقال :" البنت اللي بتقول انا عندي بهاق و داخله علي خطوبة او جواز وخايفة عريسي يسيبني، أنا اهو بقولك متكمليش معاه لو مش قابلك لأنه مشاكل الدنيا اكبر بكتير من شوية الوان في جسمك ، أنا بقولك متتجوزيهوش لانك مميزه مفيش عندك مشكلة و ممكن اقولك انه بياض قلبك بان علي جسمك، حبوا نعم ربنا، الألوان دي انتوا مميزين بيها و الله اللي عنده بهاق ده مميز، والله أنا بقيت سعيد جدا و انتوا حررتوني و أسعدتوني بدعمكم ".