فحص أكثر من 37 ألف سيدة بكفر الشيخ ضمن مبادرة صحة المرأة

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن الفرق الطبية القائمة على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة الأم والجنين، قدمت الخدمة الطبية لعدد 37668 سيدة حامل منذ بداية المبادرة.

وأشارت "سلام"، في بيان اليوم الأحد، إلى أنه خلال الإسبوع الماضى تم فحص 1234 سيدة، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وأضافت أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مشيرة إلى أنه يتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة .

وأوضحت أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددةً على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إلى تقديم خدمات برنامج دعم صحة المرأة المصرية بـ 182 موقعا منتشرة بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ للفحص الإكلينيكي للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية من السكر والضغط والسمنة، وتقديم التوعية الصحية للمنتفعات عن كيفية وأهمية الفحص الذاتي بالمنزل شهرياً.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه أيضا يتم تحديد ميعاد زيارة دورية للمنتفعة لضمان متابعة حالتها الصحية بإستمرار لجميع الآنسات والسيدات من عمر 18 عام فأكثر، مشيرة إلى أن تم فحص 780 ألف سيدة من خلال فريق طبي من الطبيبات والممرضات والرائدات الصحيات المدربات، بالإضافة إلى توفير خدمات البرنامج من فحص متقدم وإشاعات بمراكز الإحالة المتقدمة بمستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى دسوق العام، من خلال فريق من استشاريّ الجراحة والأشعة و التعامل مع الحالات الحميدة المكتشفة داخل المحافظة.