لتوفير المياه للزراعات.. تطهير الترع ومتابعة المناسيب والقناطر

تنفذ كافة قطاعات وزارة الموارد المائية والرى، خطة أعمال متكاملة مع استمرار رفع درجة الاستعدادات القصوى لتوفير المياه اللازمة لمحصول الأرز وموسم أقصى الاحتياجات، خلال الأيام الحالية، وحل أي مشكلات تواجه المزارعين فى توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمستصلحة بكافة المحافظات.

وتفقد المهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمستصلحة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية وموسم زراعة الأرز، ومنها تطهير عدد من الترع والمصارف، وحالة بعض القناطر الهامة منها قناطر بولين على الرياح البحيرى، وأمام وخلف ترعة النوبارية وترعة ابو دياب الأعلى، ومتابعة مناسيب المياه بترعة النوبارية لمواجهة أية أزمات تتعلق بتوفير المياه ومنع الازدحامات.

كما واصل قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلى، استعدادات توفير المياه للأراضى الزراعية، والوقوف على حالة الترع ومدى كفاءتها لاستقبال المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات، ومنها ترع "الطويسه - بلانه - عتيبه وارمنه - توشكى وأبو سمبل - مصمص - ابريم - الجزيره - جنابيه بلانه القبلى - جنابيه بلانه البحرية" ، بهدف توفير المياه اللازمة لرى جميع الزمامات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه يتم متابعة جاهزية كافة الترع والمصارف والمجاري المائية خلال فترة ذروة الإحتياجات المائية، ومتابعة مناسيب المياه وعمرات محطات الصرف والتشغيلات لتوفير كافة الاحتياجات المائية للأراضي الزراعية والمستصلحة خلال فترة زراعة محاصيل الموسم الصيفي ومنها الأرز والذرة.

يأتى ذلك فيما إطار تنفيذ الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، خطة توزيع المياه وتحديد كمياتها من خلال أعمال الموازنات المتعددة بداية من السد العالي حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال شبكة المجارى المائية.