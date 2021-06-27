«التعاون الإسلامي» تدين إطلاق الحوثي صاروخين باليستيين على السعودية

أدانت لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، إطلاق ميلشيا الحوثي الإرهابية صاروخين باليستيين وطائرات مسيرة "مفخخة" باتجاه خميس مشيط السعودية.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بيقظة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخين الباليستيين والطائرات المفخخة قبل الوصول إلى أهدافها، مؤكدا وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية.

اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط السعودية



وكان أعلن التحالف العربي في اليمن، فجر اليوم الأحد، بأن قواته اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشار التحالف إلى أن "محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها".

وسبق أن أعلن التحالف العربي في اليمن، أمس السبت، عن إحباطه هجوما جويا جديداعلى المملكة بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة.

وتعرضت قاعدة الملك خالد لسلسلة هجمات مماثلة من قبل الحوثيين في الفترة الأخيرة.

وفي وقتٍ سابق، أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أن استمرار الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، في الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة، يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي، وخطرًا على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد المجلس الوزاري الخليجي خلال اجتماعه في دورته الـ 148، التي عُقِدَت يوم 16 يونيو الجاري، بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، وقوف دول مجلس التعاون صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية ضد هذ العمليات، ودعم كافة ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها، ومساندتها للحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية.