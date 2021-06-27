«الكاظمي» يستقبل الرئيس السيسي في القصر الملكي ببغداد

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد.

ومن المقرر أن يصل إلى بغداد في وقت لاحق ملك الأردن عبدالله الثاني، حيث من المزمع انعقاد القمة الثلاثية.

وتعد زيارة السيسي إلى بغداد الأولى لرئيس مصري منذ ثلاثة عقود.

وتأتي القمة لتفعيل جميع الاتفاقيات للدول الثلاث التي تمَّ توقيعها خلال القمتين الماضيتين في القاهرة وعمّان.

ويتوقع خبراء ومحللون أنْ يتصدَّر مشروع "المشرق الجديد" المشترك بين مصر والأردن والعراق القمة الثلاثية، بما يشمله من تعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية بين الدول الثلاث، فضلاً عن أنّه مرشح لضمِّ دولٍ عربية أخرى.

كشفت مصادر مطلعة لموقع" أن قمة ثلاثية على مستوى القادة ستُعقد بين مصر والعراق والأردن، الأحد المقبل، في العاصمة العراقية بغداد، وسط توقعات بأن يناقش القادة مشروع "الشام الجديد" ذي الطبيعة الاقتصادية والاستثمارية.

وتُعقد القمة التي وصفها مراقبون بـ"الاستثنائية" بحضور رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتأتي القمة المرتقبة تطبيقا لما تم الاتفاق عليه في قمة أغسطس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان، التي شارك فيها القادة الثلاثة.

الشام الجديد

ويتوقع خبراء ومحللون أن يتصدر مشروع "الشام الجديد" المشترك بين مصر والأردن والعراق القمة الثلاثية، بما يشمله من تعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية بين الدول الثلاث، فضلا عن أنه مرشح لضم دول عربية أخرى.

وكان الكاظمي أطلق تعبير "الشام الجديد"، لأول مرة خلال زيارته للولايات المتحدة أغسطس الماضي، وقال حينها لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركي إنه يعتزم الدخول في مشروع استراتيجي يحمل هذا الاسم، موضحا أنه مشروع اقتصادي على النسق الأوروبي، يجمع القاهرة ببغداد، وانضمت إليه عمان، لتكوين تكتل إقليمي قادر على مواجهة التحديات.

ويقول الخبير الاستراتيجي العراقي حسين الجاسر لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن فكرة "الشام الجديد" ليست وليدة اللحظة، وإنما طُرحت خلال ولاية رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، إلى أن عزمت حكومة الكاظمي على إكماله لما يحمله من مكاسب اقتصادية".