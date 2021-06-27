الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

متى تنقضى عدة المرأة المطلقة؟.. «الإفتاء» تُجيب

الإفتاء
الإفتاء

تدور الكثير من التساؤلات حول عدة المرأة المطلقة ذات الحيض، ومدتها، والضوابط التي يجب اتباعها في تلك الفترة. 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء مؤخرًا "لي بنت طلقت من زوجها نظير الإبراء من جميع الحقوق الشرعية، وليست حاملًا منه، وهي من ذوات الحيض، والحيض يأتيها كل شهر مرة.. فما هو موعد انقضاء عدتها؟؟".

أجاب الشيخ أحمد محمد عبدالعال هريدي، أحد علماء دار الإفتاء، بأنه "ما دام أن بنت السائل غير حامل عند طلاقها من زوجها، وأنها من ذوات الحيض، فإن عدتها تنقضي شرعًا برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق الذي وقع فيه، ولا تصدق في أن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات إلا بعد مضي ستين يومًا من تاريخ الطلاق، واليوم الذي طهرت فيه من الحيضة الثالثة بعد هذا الطلاق هو تاريخ انقضاء عدتها على وجه التحديد، ولا يعرف ذلك إلا من جهتها وبإقرارها".

يذكر أن دار الإفتاء، حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها: من الموبايل أو الأرضي (107) مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة.

 كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي (0020225970400) من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكــس: 25926143 مع رجاء ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.    

ويمكن طرح الأسئلة خلال مواعيد البث المباشر بالفيديو للرد على الفتاوى مباشرة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالدار، وذلك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع الساعة الـ ١ ظهرًا، البث على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.
 

عدة المطلقة ذات الحيض الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي دار الافتاء الحيض الطلاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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