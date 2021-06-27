الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين المنيا»: توريد 372.8 ألف طن قمح

توريد القمح
توريد القمح

كشفت مديرية التموين بالمنيا، عن توريد ٣٧٢٨٤٨ طنًا و ٦٥٩ كيلو من القمح إلى الصوامع والشون من القمح بالصوامع والشون، منذ بداية عملية التوريد حتى صباح اليوم، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، تستمر المديرية في الحملات الرقابية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، يتابع عمليات توريد القمح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارع وتوفير كافة الإمكانات اللازمة له، كما أكد أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظاً على إنتاجية الفدان

 

سعر توريد القمح

 

وسعر توريد القمح المحلى هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 725 جنيها، ودرجة النقاوة 23 قيراطا بسعر 715 جنيها للأردب، ودرجة النقاوة 22.5 قيراط بـ705 جنيهات للأردب، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

ويتم توريد الأقماح بنقاط الاستلام بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين، هم: عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، والمسئول عن الموازين، كما جهزت الوزارة 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون.

 

مواعيد استلام الأقماح

 

وتفتح نقاط استلام الأقماح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وسط إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام، وأعدت لذلك للحفاظ على اللجنة وكذلك الموردين المزارعين، كما أن الأقماح التى سيتم استلامها فى الشون المطورة يتم نقلها تباعاً إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية.

وتم تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته، وتضم فى عضويتها عضوا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين، وعضوا من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات إن وجدت أثناء عمليات استلام الأقماح، وأنه من المتوقع استقبال حوالى 4 ملايين طن قمح هذا العام

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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