طلاب الدبلومات الفنية يستكملون امتحانات نهاية العام الدراسي

يواصل طلاب الدبلومات الفنية 2021، امتحاناتهم لليوم السابع على التوالي في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية تسير بشكل جيد دون حدوث مشكلات.

ويتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية وهاشم علي جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، يوميا، سير امتحانات الدبلومات الفنية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وحرصت إدارات المدارس الفنية اليوم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على طلاب الدبلومات الفنية الذين يؤدون الامتحانات اليوم الأحد، حيث قام مسؤولو اللجان بقياس درجة حرارة الطلاب وإلزامها بارتداء الكمامة الطبية قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية .

كما قامت اللجان بتسليم الطلاب أكياس جيل مطهر وكمامات مع تحقيق التباعد بين الطلاب ، فضلا عن القيام بتفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية .

ويؤدي اليوم 741 ألفا 763 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، الامتحانات فى قرابة 219 مادة (212 مادة فترة أولى و7 مواد فترة ثانية)، داخل 3111 لجنة في سابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020.

وأشار محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية والمواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

أوضح نائب الوزير أن وزارة التربية التعليم نبهت على رؤساء كافة لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل، وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان، سواء مع المراقبين أو الطلاب، أو انتحال صفة الطالب، إلى الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلى الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.