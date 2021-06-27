إغلاق باب الترشح للانتخابات في العراق بشكل نهائي

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأحد، إغلاق باب الترشح للانتخابات المقبلة نهائيًا.

وذكرت المفوضية ، في بيان ، أنه "مع مصادقة مجلس المفوضين على الأعداد النهائية لمراكز الاقتراع العام البالغ عددها 8273 مركزا، ومحطات الاقتراع العام البالغ عددها 55 ألفا و41 محطة، مبينة أن سجل الناخبين العام يضم 24 مليونا و29 ألفا و927 ناخبا من ضمنهم المواليد الجدد (2001- 2002 -2003)، والبالغ عددهم 988 ألفا و435 ناخبا".

وأضافت أن المفوضية شكلت لجنة في وقت سابق برئاسة عضو مجلس المفوضين وعدد من الموظفين المختصين قامت بزيارة مخيمات النازحين لحصر أعدادهم في المخيمات لغرض تسجيلهم بايومتريا وقد بلغ عدد المسجلين 120 ألفا و126 ناخبًا نازحا.

إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة لعملية الاقتراع

وأوضحت المفوضية أن مجلس المفوضين قرر بالإجماع على أن يكون موعد إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة لعملية الاقتراع (العام والخاص)، وبعد الانتهاء من عمليات الفرز والعد الإلكتروني واليدوي للمحطات التي سيتم اختيارها من كل مركز اقتراع، وفي حال وجود اختلاف في نتائج الفرز والعد اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنسبة 5% يرجع إلى الفرز والعد اليدوي لجميع محطّات مركز الاقتراع".

الخارجية العراقية نرفض التدخل في الشئون الداخلية للبلاد

وكان أكد أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين أن العراق يرفض تدخل أي دولة في شئونها الداخلية.

وشدد حسين في تصريحات تليفزيونية لقناة "العربية الحدث" الإخبارية- على أن الحل لأي خلافات لن يكون إلا بالحوار، مضيفًا أن"القرار العراقي يجب أن يكون من بغداد، وليس من خارجها".

وأكد وزير الخارجية العراقي، أن إرساء دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لن يتحقق ما لم يتم انتهاج سياسات ثابتة وواقعية لحل بؤر الصراعات، ونزع فتيل الأزمات في المنطقة بالسبل السلمية، لافتًا إلى "الاستقرار الداخلي ينعكس على استقرار المنطقة، وأن التوتر يؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني في المنطقة".

كما طالب فؤاد حسين وزير الخارجية العراقية، الجامعة العربية بإرسال مراقبين للانتخابات التشريعية المقبلة.