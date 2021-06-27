الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعبد : إزالة عدد من التعديات بمحيط المول الجديد الجاري انشائة

محافظ بورسعبد: إزالة عدد من التعديات بمحيط مول الملابس المستعملة الجديد

إزالة التعديات
إزالة التعديات بمحيط مول الملابس

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، قيام الأجهزة التنفيذية بحي الشرق بإزالة عدد من التعديات المحيط بمول بورسعيد الجديد الذي بدأ العمل في إنشائة، وذلك فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات والمخالفات على ممتلكات الدولة، واستعادة الأراضي لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تخدم الصالح العام.

وأكد محافظ بورسعيد أن أجهزة الحي قامت بإزالة عدد من التعديات بشارع الأزهر، واقع في نطاق أرض مشروع مول الملابس المستعملة.

قاد الحملة محمد فواز سكرتير حي الشرق، وذلك من منطلق تحقيق المظهر الحضاري وإخلاء المنطقة للبدء في إنشاء أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة، بجانب 17 نشاط تجاري آخر متنوع يفي بكل احتياجات الأسرة ابتداء من الأنشطة الغذائية والملابس المستعملة والجاهزة والأقمشة وتجهيزات المنازل وغيرها.

وأشار إلى أن المول سوف يقام على مساحة 16 ألف متر، بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك، وأن المنطقة تشهد مشروعات خدمية عملاقة تتطلب المزيد من أعمال التطوير.

وكان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أعلن أن العمل على تطوير ورفع كفاءة شارع الشاحنات بحي الضواحي قد وصل لمراحل متقدمة، حيث تم بدء أعمال تركيب الأنترلوك بالأرصفة والجزر الوسطى وزيادة المسطحات الخضراء بشارع الشاحنات، وذلك بعد الانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية بطول الشارع.

يأتي ذلك في إطار خطة التطوير الشاملة التى تشهدها المحافظة، حيث يعد طريق الشاحنات إحدى طرق حي الضواحي والذي وصله قطار التطوير للمرة الأولى حاليا منذ عدة سنوات لما يمثل من أهمية كبرى لمروره  بمدخل محور 30 يونيو، ولمواكبة المشروعات القومية الجديدة بالمنطقة.

 

اللواء محافظ الشرق الاجهزه محافظ بورسعيد شارع الازهر سوق الأسماك شبكات صرف الأمطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

الأكثر قراءة

نحو آفاق أرحب.. السيسي أول رئيس مصري يزور العراق منذ 30 عاما

الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتطوير التعاون مع العراق

«الأرصاد» تحذر: ارتفاع شديد فى درجات الحرارة غدًا

واقعة تحرش جديدة فى الهرم.. وتحرك أمنى لضبط مرتكب الواقعة

إغلاق باب الترشح للانتخابات في العراق بشكل نهائي

بمناسبة اليوم العالمى لمكافحتها.. الداخلية تنتج فيديو «المخدرات نهاية حياة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

ماجد حبته

السد الجنوب سودانى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس

صحيفة: وزير الخارجية اليابانى يدرس زيارة إسرائيل والأراضى الفلسطينية أغسطس المقبل

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي