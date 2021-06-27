محافظ بورسعبد: إزالة عدد من التعديات بمحيط مول الملابس المستعملة الجديد

محافظ بورسعبد : إزالة عدد من التعديات بمحيط المول الجديد الجاري انشائة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، قيام الأجهزة التنفيذية بحي الشرق بإزالة عدد من التعديات المحيط بمول بورسعيد الجديد الذي بدأ العمل في إنشائة، وذلك فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات والمخالفات على ممتلكات الدولة، واستعادة الأراضي لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تخدم الصالح العام.

وأكد محافظ بورسعيد أن أجهزة الحي قامت بإزالة عدد من التعديات بشارع الأزهر، واقع في نطاق أرض مشروع مول الملابس المستعملة.

قاد الحملة محمد فواز سكرتير حي الشرق، وذلك من منطلق تحقيق المظهر الحضاري وإخلاء المنطقة للبدء في إنشاء أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة، بجانب 17 نشاط تجاري آخر متنوع يفي بكل احتياجات الأسرة ابتداء من الأنشطة الغذائية والملابس المستعملة والجاهزة والأقمشة وتجهيزات المنازل وغيرها.

وأشار إلى أن المول سوف يقام على مساحة 16 ألف متر، بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك، وأن المنطقة تشهد مشروعات خدمية عملاقة تتطلب المزيد من أعمال التطوير.

وكان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أعلن أن العمل على تطوير ورفع كفاءة شارع الشاحنات بحي الضواحي قد وصل لمراحل متقدمة، حيث تم بدء أعمال تركيب الأنترلوك بالأرصفة والجزر الوسطى وزيادة المسطحات الخضراء بشارع الشاحنات، وذلك بعد الانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية بطول الشارع.

يأتي ذلك في إطار خطة التطوير الشاملة التى تشهدها المحافظة، حيث يعد طريق الشاحنات إحدى طرق حي الضواحي والذي وصله قطار التطوير للمرة الأولى حاليا منذ عدة سنوات لما يمثل من أهمية كبرى لمروره بمدخل محور 30 يونيو، ولمواكبة المشروعات القومية الجديدة بالمنطقة.