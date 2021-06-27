الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 55 محضرًا خلال حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

حملة تموينية
حملة تموينية

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار، للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. 

نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع  مباحث التموين حملات على  الأسواق والمحال والمخابز  أسفرت عن تحرير 55 محضرًا بمراكز المحافظة ومنها:- تحرير محضر ضد أحد مصانع الجبنه غير المرخصة، لحيازته ملح مجهول المصدر يقدر بحوالي 5 أطنان تقريبا يظهر عليه علامات التلف والتحفظ على كميات من المنتج النهائي، وتحرير محضر تجميع عدد 27 شيكارة دقيق بلدى مدعم  لإعادة بيعه بالسوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من محضر تجميع عدد 308 بطاقات تموينية بأحد المخابز بالمخالفة للقانون، وتحرير 6 محاضر تصرف في دقيق بلدى مدعم  بعدد 122 شيكارة لإعادة بيعه بالسوق السوداء وجاري الحصر من خلال لجنه المخابز بالمديرية.

 كما قامت الحملة بالمرور على المخابز أسفرت عن تحرير عدد 28 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرامًا، وتحرير 8 عدم وجود سجل تفتيش بالمخبز، و7 محاضر عدم إعلان المخبز عن اسم صاحبه واسم المدير المسئول ومواعيد التشغيل وسعر الرغيف ووزن الرغيف، وتحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

تم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

 

مباحث التموين المواطنين الداخلية محافظ البحيرة مديرية ألم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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