الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يضبط لص فيديو «الهروب بالملابس الداخلية» في الشيخ زايد

المتهم
المتهم

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع  التواصل الاجتماعي التقطته احدى كاميرات المراقبة، يظهر فيه لص  أثناء تعطيله كاميرات المراقبة بسور إحدى الفيلات الخاصة المملوكة لسيدة بمنطقة الشيخ زايد، وتبين وجود شخص آخر يساعده على القيام بهذه الجريمة.

وظهر الشخص بعدما تجرد من ملابسه عدا الملابس الداخلية، ووضع قميصه فوق وجهه للهروب، من الملاحقة الأمنية ولكن تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديده وضبطه.

 - تفاصيل البلاغ

وتقدمت صاحبة الفيلا، ببلاغ لقسم أول الشيخ زايد حمل رقم رقم 515 لسنة 2021 جنح قسم أول الشيخ زايد، تتهم شخص يدعى (ح. ع) واخر يدعى (أ. م)، وعلى الفور تمكنت القوات الأمن من ضبط المتهم الأول وتجري محاولة القبض على المتهم الثاني الهارب.
واعترف المتهم (ح. ع)، كهربائي، بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع(أ. م)، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم وطلب منه مقابلته لاحتياجه في بعض أعمال الكهرباء.

وأضاف المتهم في التحقيقات أنهم تقابلوا سويا أمام سنتر بدائرة القسم ، وركبا سيارة وتوجها إلى العقار محل الواقعة، و طلب منه المتهم الأول الدخول للعقار محل الواقعة وقطع الأسلاك الكهربائية الخاصة بكاميرات المراقبة، وكذا الأسلاك الكهربائية الخاصة بالإنارة بذات العقار، وقاما بسرقة العقار.

- نتائج التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم(أ. م)،سبق ضبطه واتهامه في القضية رقم 976 سنة 2019 جنح أول زايد "سلاح ناري"، ومطلوب لتنفيذ حكم في القضية رقم 9 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ أول زايد حبس 3 شهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق.

وقررت النيابة العامة ضبط واحضار المتهم الهارب وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما استجوبت المتهم المضبوط وواجهته بأقوال مالكة العقار المسروق وأيضا مقطع الفيديو.

 

مقطع فيديو كاميرات المراقبة وضع قميصه فوق وجهه الملابس الداخلية فيلا سرقة الشيخ زايد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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