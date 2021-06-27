الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب الثانوية يؤدون الامتحان التجريبي في اللغة الأجنبية الثانية والديناميكا اليوم

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

يستأنف طلاب الثانوية العامة، الامتحانات التجريبية من المنزل، اليوم الأحد، حيث سيكون الامتحان متاحاً عبر موقع الوزارة بالاجابات.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب، وامتحان الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

وتنتهي جدول الامتحان التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي 2021، الإثنين 28 يونيو، بمادة اللغة العربية لجميع الشعب.

ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب، وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

 

ويهدف الامتحان التجريبي الثالث، لطلاب الثانوية العامة، إلى التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك الحصول على الاسم وكلمة السر لمن يفعل ذلك في الامتحانات السابقة، كما يعقد على جهاز التابلت وستكون الإجابة بنظام البابل شيت.

كما يهدف الاختبار التجريبي الثالث للثانوية العامة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، بالإضافة إلى كيفية استخدام البابل شيت وتدريب الطلاب عليه، قبل تطبيقه في الامتحان الفاينل يوم 10 يوليو المقبل.

كما يعطى الاختبار الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.

وكان قد أدى الطلاب الخميس الماضي، امتحان مادتي علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الفيزياء والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، من المنزل.

ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم، المواد التي أجرى بها الطلاب الامتحانات، حيث يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوى العام، الحصول على نماذج الامتحانات التجريبية للتدريب عليها من خلال الدخول على الرابط https://moe.gov.eg/ar/june_test2021_3sec/

جدير بالذكر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة فى لجان مؤمنة بالمدارس، عبر أجهزة التابلت واستخدام نظام البابل شيت فى الإجابة، وتنطلق يوم 10 يوليو للعلمي و11 يوليو للأدبي.

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وائل لطفي

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