الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة التموين تضبط أطنان من الأغذية الفاسدة فى حملات رقابية (إنفوجراف)

ضبط أطنان من الأغذية
ضبط أطنان من الأغذية الفاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، اليوم الأحد، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ويبرز الإنفوجراف جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة، حيث نجحت في ضبط (1516) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بينها ضبط (2,39 طن "دواجن كاملة – فيلية") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن – بالجيزة).

وأثمرت الجهود عن ضبط (1,5طن "مقطعات لحوم ") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بالقاهرة.

وقررت وزارة الداخلية أن يكون موعد بدء إطلاق المرحلة الثامنة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% يوم الإثنين الموافق 28/6/2021 بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة احتفالات ثورة يونيو وعيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك 2021م ، واستمرارا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تُلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

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وزارة الداخلية ثورة 30 يونيو مبادرة كلنا واحد مديريات الأمن قطاع الأمن العام حملات رقابية أغذية فاسدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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