الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه أسيوط»: 251 موظفا ببرنامج المسار الوظيفي بـ6 تخصصات

شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط

تجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اختبارات اجتياز برنامج المسار الوظيفي لـ251 موظفا من أبناء الشركة بتخصصات مختلفة للارتقاء بالقدرات الوظيفية والمهارات المهنية للعاملين للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفى.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن برنامج المسار الوظيفي يهدف إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين، وتطوير مهاراتهم فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أنه بناء على تعليمات منظومة العمل المعمول بها بالشركة باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقابضة للمياه يحتم على الموظف اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالعمل المؤسسي كشرط أساسي من شروط الترقية، ما يشجع العاملين على المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول علي الترقية المستحقة، والاجتهاد والمثابرة لتطوير قدراتهم المهنية والتثقيفية، موضحا أن مثل هذه الاختبارات تتم تحت إشراف الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة.

وقال إسلام حمدان، مدير الإدارة العامة للتدريب بالشركة، إنه تم الانتهاء من اجراء اختبارات المسار الوظيفي لـ251 موظفا بتخصصات مختلفة ما بين ( قارئ محصل بالعمولة، فني تشغيل محطات صرف صحي، فني مساحة، فني تشغيل بمحطات مياه، مراقب أمن، أمين خزينة)، على مستوى كافة قطاعات الشركة بأسيوط والوادي الجديد للمساهمة الفعالة قي تقديم خدمات متميزة في المجال الخدمي لقطاعي المياه والصرف الصحي.

وكشف حمدان أن هذه الاختبارات تاتي للارتقاء بالمستوى الوظيفي للعاملين للنهوض بالشركة من أجل تقديم خدمات أفضل للعملاء وتحقيق أكبر قدر ممكن من رضاء العميل.

 

شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط
IMG-20210627-WA0008
IMG-20210627-WA0008
الوادي الجديد اسيوط خدمات مياه الشرب محطات مياه مياه الشرب والصرف الصحي مجلس الادارة الشركة القابضة رفع كفاءة العضو المنتدب

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