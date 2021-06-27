وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيريه الأمريكي والبحريني في روما اليوم

قال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن الوزير سيلتقي مع نظيريه الأمريكي والبحريني في روما اليوم الأحد في أول تواصل دبلوماسي مباشر لعضو بارز في الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أدت اليمين قبل أسبوعين.

ولم يذكر البيان الإسرائيلي تفاصيل عن جدول أعمال المحادثات المنفصلة التي سيجريها لابيد مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني خلال زيارته لإيطاليا التي تستغرق يوما واحدا.

وفي سياق متصل، أوردت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم السبت، أن وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي يفكر في زيارة إسرائيل وقطاع غزة في شهر أغسطس المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية في طوكيو- لم تسمها- القول، إن موتيجي سوف يناقش خلال الزيارة سبل بناء علاقة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت وتقديم المساعدة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد القصف الإسرائيلي الأخير في الشهر الماضي.

وستكون هذه أول رحلة من نوعها لوزير خارجية ياباني منذ أن زارها سلف موتيجي، تارو كونو، في ديسمبر 2017.

وأضافت المصادر، أن موتيجي سيتخذ قرارا بشأن الزيارة بعد تقييم الوضع الراهن، حيث قصفت إسرائيل غزة مرة أخرى هذا الشهر رغم اتفاقها على وقف إطلاق النار في شهر مايو الماضي مع حركة حماس.

ومن المُرجح أيضا أن ينظر موتيجي في زيارة دول أخرى في الشرق الأوسط إذا تمكن من إتمام جدول مواعيده بعد استضافة أولمبياد طوكيو المقرر عقدها في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.

ويخطط موتيجي- خلال الزيارة المرتقبة- للدعوة إلى استمرار وقف إطلاق النار وبناء الثقة بين الجانبين، كما يخطط للتعبير عن نية طوكيو للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في غزة.

ومن المقرر أن يزور موتيجي دول البلطيق الثلاث، وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا بعد أن يحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في إيطاليا يوم الثلاثاء المقبل. وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية تنسق أيضا زيارات مخططة الى كوبا وجواتيمالا وجامايكا وبنما منتصف يوليو المقبل.