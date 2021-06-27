بينها الضرائب ومغالاة التسعير.. جدول لجان «النواب» مكتظ بمشكلات الدوائر

تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب، عدة اجتماعات تزامنا مع انعقاد الجلسات العامة اليوم الأحد، تناقش خلالها عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين في الداخل والخارج، ومن بينها تطبيق قانون القيمة المضافة، وأزمة تأخر جوزات السفر، والمغالات في تقنين أملاك الدولة وغيرها من المشكلات الملحة

تطبيق القيمة المضافة على مائدة الخطة والموازنة

تناقش لجنة الخطة والموازنة بالمجلس خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجلاء العسيلي، بشأن عدم تطبيق المادة 41 من قانون الخدمة المدنية على الموظفين بالجامعات الحكومية المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس.

كما تناقش أيضا طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين حسام الدين المندوة، طارق السيد محمود، بشأن تحصيل قيمة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة من الأندية ومراكز الشباب بأثر رجعي من 2017، ومشكلة تطبيق وزارة المالية للقيمة المضافة على اشتراكات الأندية الرياضية بأثر رجعي.

الإسكان تواجه المغالاة في تسعير الوحدات السكنية

ومن المقرر أن تبحث لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم طلبات إحاطة حول المبالغة فى أسعار الوحدات السكنية، وعدم إحلال مواسير مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بشأن قيام هيئة تعاونيات البناء والإسكان بمطالبة حاجزي الوحدات بمشروع أبراج المنصورة التابع للهيئة بمبالغ تزيد عن التكلفة الحقيقية للوحدة.

وتناقش اللجنة أيضًا طلب الاحاطة المقدم من النائبة رقية عبدالعزيز معاناة قرية العمايدة شرق مركزالمنشأة بمحافظة سوهاج من عدم وجود خرائط للأحوزة العمرانية بها، وعدم الاستفادة من مساحة الأرض المتبقية لإقامة مباني خدمية عليها بمنطقة الشيخ علام ــ مركز المنشأة ــ سوهاج.

وتستتبعه بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نور أبو ستيت، بشأن إنشاء مدينة جديدة في الظهير الصحراوي مركز البلينا بسوهاج، كما تناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب علي بــدر، بشأن عدم إحلال وتجديد خطوط مواسير مياه الشرب لقرى مركز ومدينة أهناسيا ببني سويف.

كما تستعرض اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد سيد جنيدي، بشأن عدم انتهاء مشروع الصرف الصحي بقرية بهشيــن ــ مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد شلبي بشأن عدم تفعيل دور مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي في دعم الاحتياجات البحثية والتكنولوجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

لجان النواب تواجه أزمات معارض السيارات والتوك توك

وفي ذات السياق، تناقش لجنة الإدارة المحلية طلبات الاحاطة المقدمة من النواب إيفلين متى، نادر عبده صديق، هاني مصطفى خضر، أحمد دياب، بشأن قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1557 لسنة 2021 بمراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، والكتاب الدوري رقم 100 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة من ثلاثة إلى ستة أشهر للتنفيذ، ومدى تأثير ذلك اقتصادياً على هذا القطاع والعاملين به فضلاً عن معاناة بعض المحافظات، من عدم وجود ظهير صحراوي لها، وعدم قيام المحافظات بتجهيز أماكن بديلة قبل البدء في تنفيذ القرار، وقيام محافظة القاهرة بتحديد مكان بطريق القاهرة – العين السخنة يبعد عن القاهرة بمسافة 50 كم، وغير مجهز ويفتقر إلى وجود الخدمات اللوجستية التي يحتاج إليها هذا القطاع الصناعي والاقتصادي.

بينما تناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من االنائب محمد سعد الصمودي، بشأن القرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة بإحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والأضرار الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب المهنة والمستخدمين، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

جوزات السفر وحقوق كبار السن

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم عدد من طلبات الإحاطة يتقدمها الطلب المقدم من النائب عمرو حسين هندي، بشأن تأخر تسليم جوازات السفر للمواطنين المقيمين بدولة الكويت.

يستتبع ذلك بمناقشة الطلب المقدم من النائب سعودي عبدالرحمن عبدالغفار، بشأن تأخير بعض المعاملات القنصلية بالدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية، وأخر مقدم من النائب عبدالمنعم على إمام، بشأن تأخر وعدم انتظام تسليم وثائق السفر وغيرها من الوثائق، وضرورة ميكنة كل الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين بالخارج، وثالث مقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن تأخر استخراج جوازات السفر في القنصليات المصرية خاصة في الدول العربية مثل السعودية والكويت والإمارات، ورابع مقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن شكوى آلاف المصريين بسبب تأخر إجراءات تسليم الوثائق في السفارات المصرية المختلفة.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان، طلبي الإحاطة المقدمان من النائبتان نانسي نعيم، وهند رشاد، بشأن مدى تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي لمعايير حقوق الإنسان في مختلف مكاتب التأمينات الاجتماعية والإدارات التي تتعامل مع الجمهور، وخاصة الإدارات التي تتعامل مع كبار السن والمعاقين من أصحاب المعاشات أثناء ترددهم على المصالح التابعة للوزارة، في ضوء توصية مجلس الوزراء في عام 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة.

وتنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طلب الإحاطة المقدم من النائب حشمت أبو حجر، بشأن سوء الخدمة البريدية في دائرتي دار السلام والبساتين.

كما تنظر اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم الانتهاء من إحلال وتجديد مكتب بريد سيدى عبدالقادر، وعدم تشغيل مكتب بريد القرية المركزية بمنطقة بنجر السكر بمحافظة الإسكندرية.

وتناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن بناء مكتب بريد جديد لمركز ديرب نجم.

وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم إمام، بشأن الضرر الواقع على موظفي البريد بمنطقة بريد المحلة بخصم مبالغ مالية بأثر رجعى خلال الفترة من 2009 إلى 2018.

نقل النواب تبحث ازمة المواصلات

فيما تناقش لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها اليوم 3 طلبات إحاطة الأول مقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن بطء الهيئة المصرية العامة للمساحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار الملاك بقرارات نزع الملكية من أجل إنشاء وصلة سكة حديد السماعنة الحسينية بمحافظة الشرقية.

أما الثاني فقدمه النائب حسن عبد الوهاب، بشأن النقص الحاد بوسائل النقل العام بمحافظة دمياط والتي لا تغطي أكثر من 5% من احتياجات المحافظة متمثلة في خدمات السكة الحديد فقط، بالإضافة إلى القصور في خدمات النقل الخاص.

بينما يتناول الطلب الثالث والمقدم من النائب أحمد بدران البعلى، مشكلة طرد الأهالي من المساكن الإدارية والمساكن الخاصة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر و الكائنة بجوار محطة سكة حديد بمدينة القصاصين الجديدة دون صرف تعويضات مناسبة أو توفير سكن بديل لهم.

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار اجتماعًا اليوم تناقش خلاله طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم تسويق وبيع الزيارات الافتراضية للمتاحف والمناطق الأثرية من خلال المواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب منال نصر، بشأن الإهمال الواقع على المتحف الأتوني بمحافظة المنيا.

وتعقد لجنة الشئون الدينية اجتماعين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زين الدين، بشأن وجود 12 مسجدًا بقرى مركز ومدينة إدكو بالبحيرة مغلقة هندسيًا منذ سنوات.

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن إحلال وتجديد مسجد سيدى عقبة الكبير بالمحمودية وبعض المساجد بمحافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن فرش بعض المساجد بمركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة.