الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الدستور» داخل فصول محو الأمية بقرى «حياة كريمة» ببنى سويف (فيديو)

فصول محو الأمية
فصول محو الأمية

شهدت محافظة بنى سويف، فتح فصول لمحو الأمية داخل قرى حياة كريمة بمركزي ببا وناصر بعد إدراج 66 قرية ضمن المبادرة، حيث تم فتح 560 فصلا بمركز ناصر و378 بمركز ببا حتى تعمل  الفصول على محو أمية الدارسين دخل تلك القرى من خلال مدرسين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجهات الشريكة.

ولم تقتصر مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توصيل المرافق وتطوير الخدمات التحتية داخل تلك القري فقط إنما تشمل على فتح فصول جديدة لمحو أمية المواطنين بالقري وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم.

وتشهد الفصول إقبالا كبيرا من قبل الفئات العمرية المختلفة لتعليم القراءة والكتابة داخل مراكز الشباب والمساجد والمنازل فالجميع يرفع شعار التعليم أولا، حيث يتم فتح الفصول 3 أيام أسبوعيا بمعدل ساعة ونصف يوميا بعد انتشار فيروس كورونا، ويتم خلال تلك الفترة تعليم الدارسين أساسيات القراءة والكتابة بأسلوب مبسط وفى نهاية كل دورة يتم عقد امتحان وفى حالة الاجتياز يحصل الدارس على شهادة محو الأمية.

كما تشهد الفصول اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعدات فلم تقتصر الدراسة داخل الفصول على تعليم الحروف الأبجدية فقط بينما يتم التركيز أيضا على الجانب الثقافى والتنموى للدراس حيث يتم بناء شخصية الإنسان ليجيد القراءة والكتابة والتعامل مع كافى نواحي الحياة.

"الدستور" ذهبت إلى فصل محو الأمية داخل مركز شباب طحا بوش بمركز ناصر والمدرجة داخل المبادرة، حيث يصطحب النساء الدارسين بعضهن البعض أيام السبت والثلاثاء والخميس يمسكن بالكشكول والقلم ليتعلمن القراءة والكتابة، حيث يجلسن أمام مدرسة الهيئة العامة لتعليم الكبار فى صمت يرددن خلفها ما تقوله من كلمات ويكتبن من حروف ويمسكن القلم للكتابة على السبورة الذكية ما تعلموه خلال الحصة.

وقالت أسماء جودة أمين مدرسة بالهيئة العامة لتعليم الكبار فى بنى سويف إن قريتهم تم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة وبدأت بعد ذلك فى تجميع فصول لمحو أمية للمواطنين بالقرية حيث يوجد داخل الفصل 15 دارس ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على فتح تلك الفصول.

مؤكده أن مبادرة حياة كريمة بقريتنا لم تشمل توصيل الخدمات فقط بل شملت أيضا فتح محو الأمية ومحو أمية الدارسين داخل تلك الفصول وسيتم إجراء اختبار لهم الشهر المقبل وفى حالة اجتيازهم لتلك الاختبارات سيحصلن على شهادة محو الأمية.

فيما عبرت الدارسات داخل الفصل عن سعادتهن بفتح تلك الفصول لتعليمهن القراءة والكتابة من أجل مساعدة أولادهن فى تعليمهن بعد حصولهن على شهادة محو الأمية.

فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
فصول محو الأمية ببني سويف
بني سويف محافظة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيروس كورونا الهيئة العامة لتعليم الكبار مبادرة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

الأكثر قراءة

وزير النقل عن رفع كفاءة المترو: خايف أصحى الصبح ألاقى الخط الأول واقف

«الصحة» تعلن نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل

أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

نحو آفاق أرحب.. السيسي أول رئيس مصري يزور العراق منذ 30 عاما

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2021 ومعدلات الزيادة الجديدة

السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لوحدة العراق ومساندته لاستعادة الأمن والاستقرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

ماجد حبته

السد الجنوب سودانى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة الفوضى

وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيريه الأمريكي والبحريني في روما اليوم

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس