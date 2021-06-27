«الدستور» داخل فصول محو الأمية بقرى «حياة كريمة» ببنى سويف (فيديو)

شهدت محافظة بنى سويف، فتح فصول لمحو الأمية داخل قرى حياة كريمة بمركزي ببا وناصر بعد إدراج 66 قرية ضمن المبادرة، حيث تم فتح 560 فصلا بمركز ناصر و378 بمركز ببا حتى تعمل الفصول على محو أمية الدارسين دخل تلك القرى من خلال مدرسين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجهات الشريكة.

ولم تقتصر مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توصيل المرافق وتطوير الخدمات التحتية داخل تلك القري فقط إنما تشمل على فتح فصول جديدة لمحو أمية المواطنين بالقري وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم.

وتشهد الفصول إقبالا كبيرا من قبل الفئات العمرية المختلفة لتعليم القراءة والكتابة داخل مراكز الشباب والمساجد والمنازل فالجميع يرفع شعار التعليم أولا، حيث يتم فتح الفصول 3 أيام أسبوعيا بمعدل ساعة ونصف يوميا بعد انتشار فيروس كورونا، ويتم خلال تلك الفترة تعليم الدارسين أساسيات القراءة والكتابة بأسلوب مبسط وفى نهاية كل دورة يتم عقد امتحان وفى حالة الاجتياز يحصل الدارس على شهادة محو الأمية.

كما تشهد الفصول اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعدات فلم تقتصر الدراسة داخل الفصول على تعليم الحروف الأبجدية فقط بينما يتم التركيز أيضا على الجانب الثقافى والتنموى للدراس حيث يتم بناء شخصية الإنسان ليجيد القراءة والكتابة والتعامل مع كافى نواحي الحياة.

"الدستور" ذهبت إلى فصل محو الأمية داخل مركز شباب طحا بوش بمركز ناصر والمدرجة داخل المبادرة، حيث يصطحب النساء الدارسين بعضهن البعض أيام السبت والثلاثاء والخميس يمسكن بالكشكول والقلم ليتعلمن القراءة والكتابة، حيث يجلسن أمام مدرسة الهيئة العامة لتعليم الكبار فى صمت يرددن خلفها ما تقوله من كلمات ويكتبن من حروف ويمسكن القلم للكتابة على السبورة الذكية ما تعلموه خلال الحصة.

وقالت أسماء جودة أمين مدرسة بالهيئة العامة لتعليم الكبار فى بنى سويف إن قريتهم تم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة وبدأت بعد ذلك فى تجميع فصول لمحو أمية للمواطنين بالقرية حيث يوجد داخل الفصل 15 دارس ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على فتح تلك الفصول.

مؤكده أن مبادرة حياة كريمة بقريتنا لم تشمل توصيل الخدمات فقط بل شملت أيضا فتح محو الأمية ومحو أمية الدارسين داخل تلك الفصول وسيتم إجراء اختبار لهم الشهر المقبل وفى حالة اجتيازهم لتلك الاختبارات سيحصلن على شهادة محو الأمية.

فيما عبرت الدارسات داخل الفصل عن سعادتهن بفتح تلك الفصول لتعليمهن القراءة والكتابة من أجل مساعدة أولادهن فى تعليمهن بعد حصولهن على شهادة محو الأمية.

فصول محو الأمية ببني سويف

فصول محو الأمية ببني سويف

فصول محو الأمية ببني سويف

فصول محو الأمية ببني سويف

فصول محو الأمية ببني سويف

فصول محو الأمية ببني سويف

فصول محو الأمية ببني سويف

فصول محو الأمية ببني سويف

فصول محو الأمية ببني سويف

فصول محو الأمية ببني سويف

فصول محو الأمية ببني سويف

فصول محو الأمية ببني سويف