الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لعقد قمة ثلاثية

الرئيس السيسي يصل إلى بغداد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بغداد في زيارة رسمية إلى العراق.

ويشارك الرئيس في قمة ثلاثية بين العراق والأردن ومصر تعقد اليوم.

وتأتي القمة استكمالاً للقمتين السابقتين في القاهرة بمصر والبحر الميت في الأردن. 

وسيحضر القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني عبدالله الثاني. 

وفي نهاية مارس الماضي، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، التي كان من المقرر عقدها في السابع والعشرين من مارس الماضي في العاصمة بغداد.

السيسي العراق بغداد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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وائل لطفي

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