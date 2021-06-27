الرئيس السيسي يصل إلى بغداد

لعقد قمة ثلاثية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بغداد في زيارة رسمية إلى العراق.

ويشارك الرئيس في قمة ثلاثية بين العراق والأردن ومصر تعقد اليوم.

وتأتي القمة استكمالاً للقمتين السابقتين في القاهرة بمصر والبحر الميت في الأردن.

وسيحضر القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني عبدالله الثاني.

وفي نهاية مارس الماضي، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، التي كان من المقرر عقدها في السابع والعشرين من مارس الماضي في العاصمة بغداد.