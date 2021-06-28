آخرهم «بسنت وفراج».. مشاهير تزوجوا رغم فارق السن

تصدر اسم الفنانة بسنت شوقي، الموضوعات الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فارق السن بينها وبين زوجها الفنان محمد فراج.

وأكدت فى لقاء لها بإحدى البرامج بأنها تصغر محمد فراج وأن تاريخ ميلادها المتداول على مواقع الإنترنت غير صحيح فهي من مواليد شهر ديسمبر وليس مايو، ولفتت بسنت شوقي أنها لا ترى أى عيب في أن تكون الزوجة أكبر من زوجها حتى وإن كان الفرق بينهما 20 عامًا.

ولم تكن بسنت شوقي ومحمد فراج هم أول حالة تثير الجدل بسبب فارق السن فاهناك فنانات أيضا كانت تكبر من ازوجهم ، ولكنهم تحدوا العادات والظروف حيث أن الحب لا يعرف المستحيل وعندما يكون هو الدافع الحقيقي يجعل الشركاء يتغاضوا عن أي شئ، خاصة في حالة وجود توافق فكري واجتماعي بينهم، هذا الأمر يجعلهم يتحدوا كل الظروف ليحافظوا علي علاقتهم.

ونرصد في السطور التالية، مجموعة من الفنانين كان فرق السن بينهم كبير سواء سيدات أو رجال ومن أبرزهم:

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تزوج الفنان أحمد العوضي من النجمة ياسمين عبد العزيز بعد قصة حب جمعت بينهم وذلك بعد طلاقها من رجل الأعمال أحمد حلاوة، ويشارك النجمات صور مستمرة لهم تعبر عن حالة الحب التي يعيشونها.

مى كساب وأوكا

مى كساب وأوكا

تزوجت الفنانة مى كساب، من مطرب المهرجات الشهير "أوكا" بالرغم أن فارق السن بينهما يقترب من 10 أعوام حيث أنه كانت تكبر بأعوام كثير ولكن لم يفكر في هذا .

نادية الجندي ومحمد مختار

نادية الجندي ومحمد مختار

تزوج المنتج محمد مختار من الفنانة القديرة نادية الجندي والفارق بينهما كان يتجاوز العشرة أعوام، ودام زواجهما عشرين عاما ولكن انفصلا بعد كل هذه الفترة.

سعاد حسنى وزكى فطين عبد الوهاب

سعاد حسنى وزكى فطين عبد الوهاب

تزوجت النجمة سعاد حسنى، من الفنان ذكى فطين عبد الوهاب، وكانت السندريلا تكبره سنًا بحوالى 18 عامًا، حيث أنه كان عمره 25 عامًا وكانت هي عمرها 43 عامًا.

تيم الحسن و وفاء الكيلاني

تيم الحسن و وفاء الكيلاني

تزوج الفنان السوري تيم الحسن من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني والتي تكبره بـ4 أعوام، ودائما يكون ظهورهم خير دليل علي حبهم لبعضهم.

فاتن حمامة وعمر الشريف

فاتن حمامة وعمر الشريف

كانت تكبر الفنانة فاتم حمامة الفنان عمر الشريف بعام واحد، وكانت قصة حبهم أسطورية وكان يتمني أن يعيشها الكثير في ذلك الوقت.

تحية كاريوكا ورشدى أباظة

تحية كاريوكا ورشدى أباظة

تزوجت الفنانة تحية كاريوكا من النجم رشدى أباظة، وكانت تكبره بـ7 أعوام كاملة، عام 1952، واستمر زواجهما ما يقرب من 3 سنوات، وكانت تحية الزوجة الأولى فى حياة رشدى قبل زوجته الأمريكية بربارا والدة ابنته الوحيدة قسمت.