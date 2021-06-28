الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

آخرهم «بسنت وفراج».. مشاهير تزوجوا رغم فارق السن

محمد فراج وبسنت شوقي
محمد فراج وبسنت شوقي

تصدر اسم الفنانة بسنت شوقي، الموضوعات الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فارق السن بينها وبين زوجها الفنان محمد فراج.

وأكدت فى لقاء لها بإحدى البرامج بأنها تصغر محمد فراج وأن تاريخ ميلادها المتداول على مواقع الإنترنت غير صحيح فهي من مواليد شهر ديسمبر وليس مايو، ولفتت بسنت شوقي أنها لا ترى أى عيب في أن تكون الزوجة أكبر من زوجها حتى وإن كان الفرق بينهما 20 عامًا.

ولم تكن بسنت شوقي ومحمد فراج هم أول حالة تثير الجدل بسبب فارق السن فاهناك فنانات أيضا  كانت تكبر من ازوجهم ، ولكنهم تحدوا العادات والظروف حيث أن   الحب لا يعرف المستحيل وعندما يكون هو الدافع الحقيقي يجعل الشركاء يتغاضوا عن أي شئ، خاصة في حالة وجود توافق فكري واجتماعي بينهم، هذا الأمر يجعلهم يتحدوا كل الظروف ليحافظوا علي علاقتهم.

ونرصد في السطور التالية، مجموعة من الفنانين كان فرق السن بينهم كبير سواء سيدات أو رجال  ومن أبرزهم:

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تحية كاريوكا ورشدى أباظة

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بسنت شوقي محمد فراج الاخبار المتداوله فرق السن بين الزوجين فرق السن

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