موجة حر تاريخية تجتاح المناطق الشمالية الغربية بأمريكا

اجتاحت موجة حر تاريخية المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي بالولايات المتحدة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في الوقت الذي نبه فيه المسؤولون المحليون السكان إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات، بينما طلبت شركات الكهرباء من المستخدمين الحد من الاستهلاك.



و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه تم تحذير ولايتي واشنطن وأوريجون ومناطق من ولايات أيداهو ووايومنج وكاليفورنيا من الحرارة المفرطة، حيث ارتفعت درجات الحرارة ما بين 20 إلى 30 درجة فهرنهايت فوق المتوسط في جميع أنحاء المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل.



وأضافت الهيئة "من المرجح أن تكون هذه الموجة من أشد وأطول موجات الحر في التاريخ المسجل للمنطقة الداخلية بالشمال الغربي".



وقالت الهيئة إن من المتوقع تسجيل عشرات من درجات الحرارة القياسية اليومية في جميع أنحاء المنطقة.



وقالت شركة باسيفيك باور، التي تخدم عشر ولايات، في بيان، إنها لا تتوقع حدوث انقطاع للكهرباء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة لكنها طلبت من العملاء التقليل من استخدام الكهرباء أثناء موجة

الحر.

و في وقت سابق، وضعت كل منطقة غرب الولايات المتحدة تقريبا هذا الأسبوع في "حالة تأهب" بسبب موجة حر مبكرة مع درجات حرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية.



وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن "موجة حر طويلة وقياسية على الأرجح، في طريقها إلى غرب الولايات المتحدة" وستؤثر على 50 مليون شخص تقريبا.

وأضافت أن ذروة درجة الحرارة ستختلف بحسب المنطقة "لكن الاتجاه أعلى بكثير من المعتاد، بل إنه مرتفع جدا"، وستستمر الظاهرة حتى نهاية الأسبوع على الأقل.



وفي المتوسط، تكون درجات الحرارة أعلى بنحو 11 درجة مئوية عن المعدلات الموسمية، خصوصا في المناطق القاحلة والصحراوية في أريزونا ونيفادا، حيث قد تسجَّل درجات حرارة قياسية.



وارتفعت الحرارة في مدينة فينيكس، على سبيل المثال، الإثنين الماضي، إلى 46 درجة مئوية وقد تصل إلى 48 درجة مئوية في نهاية الأسبوع وفقا لأحدث التوقعات.



ويحذر الخبراء من أن هذه الظروف المناخية "نادرة وخطيرة وقاتلة".



في ولاية نيفادا المجاورة، قد تحطم لاس فيجاس الرقم القياسي لدرجة الحرارة المسجلة عام 1940، بدرجة حرارة تتجاوز 46,5 مئوية الأربعاء.