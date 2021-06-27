الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

فرنسا تشهد جولات إعادة في الانتخابات الإقليمية قد تؤدي لتغيير التوازن بين القوى الرئيسية

فرنسا تشهد جولات إعادة فى الانتخابات الإقليمية.. اليوم

انتخابات فرنسا
انتخابات فرنسا

تجري فرنسا جولات إعادة في الانتخابات الإقليمية اليوم الأحد، والتي قد تغير التوازن بين القوى السياسية الرئيسية التي تتنافس على الصدارة في انتخابات الرئاسة العام المقبل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أسفرت الجولة الأولى التي جرت يوم الأحد الماضي عن نتائج مخيبة للآمال للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتجه حزبه نحو عدم الفوز بأي من مناطق البر الرئيسي بفرنسا والتي يبلغ عددها 13 منطقة لكنها كانت محبطة أيضًا للزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

ووسط امتناع واسع النطاق عن التصويت احتل حزب لوبان المرتبة الأولى في منطقة واحدة فقط هي بروفانس في الجنوب الشرقي على عكس ما توقعته استطلاعات الرأي باحتلاله المرتبة الأولى في ست مناطق.

وتعتبر الانتخابات الإقليمية استطلاعًا لتوجهات الناخبين قبل العام المقبل واختبارًا لمؤهلات لوبان.

وعلي صعيد آخر  أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 50.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 682 ألفًا و417 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق فرنسا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 25 أسبوعًا.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 5.83 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 111 ألفًا و68 حالة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و22 أسبوعًا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ومن جهة أخرى، أعلنت فرنسا أنها ستستقبل السعوديين، دون قيود الحجر الصحي بعد أن أصبحت السعودية ضمن "القائمة الخضراء" فيما يتعلق بجائحة كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أشار سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، إلى أن السعودية أصبحت ضمن "القائمة الخضراء" لمن يرغبون بالسفر إلى فرنسا. 

وقال لودوفيك بوي: "يمكن للمسافرين من المملكة الذين لديهم تأشيرة صالحة أن يسافروا بحريّة إلى فرنسا! أهلًا وسهلًا بكم في بلدكم الثاني".

وتابع: "المسافرون الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، لا حاجة لفحص PCR قبل المغادرة ولا حجر منزليّ عند الوصول.. للمسافرين الذين لم يتلقوا اللقاح: إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من المغادرة.. لا حاجة لحجر منزليّ عند الوصول".

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