حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية ٢٧ يونيو ٢٠٢١

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الهوائية ليوم الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ على النحو التالي:



برج الجوزاء

مهنياً: يوفر هذا اليوم فرصاً مالية للبدء بمشروع جديد ويرطّب الأجواء ويعد بآفاق جديدة وأرباح غير منتظرة.

عاطفياً: كثيرون يرتبطون أو يعقدون خطبتهم أو زواجهم أو يفرحون بزواج يتم في العائلة، وقد يهجم نصيبك فجأة فكن مستعداً.

صحياً: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصاً على الصعيد الرياضي.

برج الميزان

مهنياً: يبّدد هذا اليوم المخاوف التي تراودك منذ مدة، وتحصل على تطمين وضمانات بشأن مستقبلك المهني.

عاطفياً: إذا كنت تعمل مع الحبيب في وظيفة مشتركة قد تحقّقان عملاً ناجحاً يذه الجميع وتكون المكافأة ترقية ورحلة ترفيهية في الخارج.

صحياً: القلق الدائم ليلاً يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من عدم التركيز والترنح نهاراً.

برج الدلو

مهنياً: يحمل هذا اليوم إليك لقاءات متعددة يشكّل بعضها مفاجأة لك، فكن جاهزاً لمتغيرات أكثر تنوعاً.

عاطفياً: يلقي هذا اليوم الضوء على قضية زواج أو شراكة أو خطبة وارتباط ويجعلها من الأولويات.

صحياً: حاول تجنّب المغامرات الخطرة، لأن لها انعكاسات على صحتك.

صفات مواليد الأبراج الهوائية



الصفات المشتركة بين مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة، أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، و تكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق و عقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليين، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد و الاجتماعيات.

ينجحون في الأعمال الذهنية و يبرعون في الميدان الوظيفي ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالإزدواجية الشديدة والمزاج المتقلب ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائماً ما يبحثون عن السعادة والحب ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات فهم أشخاص اجتماعيين يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.