الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية ٢٧ يونيو ٢٠٢١

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الهوائية ليوم الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ على النحو التالي:
 

برج الجوزاء 
مهنياً: يوفر هذا اليوم فرصاً مالية للبدء بمشروع جديد ويرطّب الأجواء ويعد بآفاق جديدة وأرباح غير منتظرة.
عاطفياً: كثيرون يرتبطون أو يعقدون خطبتهم أو زواجهم أو يفرحون بزواج يتم في العائلة، وقد يهجم نصيبك فجأة فكن مستعداً.
صحياً: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصاً على الصعيد الرياضي.

 

برج الميزان
مهنياً: يبّدد هذا اليوم المخاوف التي تراودك منذ مدة، وتحصل على تطمين وضمانات بشأن مستقبلك المهني.
عاطفياً: إذا كنت تعمل مع الحبيب في وظيفة مشتركة قد تحقّقان عملاً ناجحاً يذه الجميع وتكون المكافأة ترقية ورحلة ترفيهية في الخارج.
صحياً: القلق الدائم ليلاً يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من عدم التركيز والترنح نهاراً.

 

برج الدلو
مهنياً: يحمل هذا اليوم إليك لقاءات متعددة يشكّل بعضها مفاجأة لك، فكن جاهزاً لمتغيرات أكثر تنوعاً.
عاطفياً: يلقي هذا اليوم الضوء على قضية زواج أو شراكة أو خطبة وارتباط ويجعلها من الأولويات.
صحياً: حاول تجنّب المغامرات الخطرة، لأن لها انعكاسات على صحتك.

 

صفات مواليد الأبراج الهوائية
 

 الصفات المشتركة بين مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة، أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، و تكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق و عقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليين، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.
يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد و الاجتماعيات. 
 ينجحون في الأعمال الذهنية و يبرعون في الميدان الوظيفي ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالإزدواجية الشديدة والمزاج المتقلب ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائماً ما يبحثون عن السعادة والحب ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات فهم أشخاص اجتماعيين يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.

الأبراج الفلكية الأبراج حظك من برجك الابراج الفلكية حظك اليوم الابراج حظك اليوم حظك اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصل إلى بغداد

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 180.68 مليون حالة.. والوفيات 4 ملايين

«الأرصاد» تحذر: ارتفاع شديد فى درجات الحرارة غدًا

«العاشرة ممكن».. حسين الشحات يضيف الثالث لـ الأهلي في شباك الترجي

افتتاحيات الصحف تبرز دور مصر في دعم السودان وإنتاج اللقاحات بالشرق الأوسط وإفريقيا

«جوتيريش» يحذر من تفشي المخدرات في المناطق الأكثر فقرًا بالعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

ماجد حبته

السد الجنوب سودانى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس

صحيفة: وزير الخارجية اليابانى يدرس زيارة إسرائيل والأراضى الفلسطينية أغسطس المقبل

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي