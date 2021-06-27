روبى تتألق فى سهرة صيفية

أحيت النجمة روبي مساء أمس السبت سهرة صيفية ضخمة وحضور كامل العدد وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

روبي

وظهرت روبي بإطلالة خطفت أنظار الحضور وكان في استقبالها المنتج محمد رشيدي وبمجرد صعودها على خشبة المسرح تعالت صيحات وهتافات الإعجاب.

روبي

وحرصت روبي في بداية حفلها على تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال وأشعلت وصلات الرقص المتتالية بأغاني "عارف ليه"، و"ليه بيداري" .. إضافة إلى بعض أغاني ألبومها الجديد "حتة تانية" وسط المزيد من آجواء الإثارة.

روبي

وودعت منذ ايام تودع النجمة روبى بلاتوه تصوير مسلسل "شقة 6" منذ أيام والمقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الإلكترونية، ويبدأ المخرج محمود كامل في مونتاج ومكساج الحلقات خلال الفترة الحالية استعداداً للعرض، حيث يواصل فريق العمل التصوير على الطريق الصحراوي.

روبي

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

روبي

ويشارك في بطولة مسلسل "شقة 6" بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

روبي

يذكر أن روبى عادت إلى عالم الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد يحمل اسم "حتة تانية"، والذى روجت له مؤخرا فى حفل أقيم عند سفح الأهرامات، وتصدرت محركات البحث والسوشيال ميديا مشاهد رقصها التى تفاعل معه الآلاف.

روبي

وكان قد قدم عدد من الفنانين حفلات مختلفة مؤخرا من بينهما الفنان محمد حماقي سواء في القاهرة أو المملكة العربية السعودية وايضا الفنان تامر حسني وغيرهم.

روبي