المحكمة العليا بالبرازيل تلغى جميع الأحكام ضد لولا دى سيلفا

ألغت المحكمة العليا في البرازيل الأحكام الصادرة ضد الرئيس الأسبق للبلاد لولا دي سيلفا.

وذكرت صحيفة (ذا فولها) البرازيلية أن قاضي المحكمة العليا استجاب لطلب من محامي حزب العمال ليبطل جميع قرارات قاضي التحقيق السابق في دعاوى الفساد ضد لولا.



واعتبر قضاة المحكمة العليا أن قاضي محكمة الدائرة الثالثة عشر الذي اصدر الأحكام ضد لولا كان متحيزًا ضد الرئيس الأسبق في جميع القضايا.



وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 1593 حالة وفاة و64 ألفا و134 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووفقا لما نشر المجلس الوطني للأمان الصحية التابع للوزارة ، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ ظهور الوباء إلى 512 ألفا و735 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 18 مليونا و386 ألفا و894 إصابة.



إصابات كورونا على مستوى العالم



وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.