الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد انهيار مبنى فلوريدا.. السلطات الأمريكية تخلى برجا مماثلا

انهيار مبنى فلوريدا
انهيار مبنى فلوريدا

أعلنت السلطات في بلدة سيرفسايد بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث انهار مبنى سكني قبل يومين، أنها ستساعد على إخلاء برج مماثل قريب، من سكانه بعد رصد عيوب إنشائية فيه.

وقال تشارلز بوركيت رئيس بلدية سيرفسايد لوكالة أنباء "رويترز" الإخبارية : "أود أن أكون قادرا على القول إنه آمن و لا يمكنني ذلك الآن".

وأضاف: "وبقدر كبير من الحذر، ربما يكون من الحكمة السماح للناس بالانتقال لبضعة أسابيع بينما نتحقق من الأمر".

وأكدت هذه الخطوة الارتباك والغموض المحيطين بالانهيار المفاجئ لمبنى تشامبلين تاورز ساوث المكون من 12 طابقا و الذي خلف أربعة قتلى و 159 مفقودا ببلدة سيرفسايد الساحلية قرب ميامي.

وكان المبنى الذي أنشئ قبل 40 عاما يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا بالمبنى.

وانتشلت فرق الانقاذ العاملة في رفع أنقاض مجمع "تشامبلين تاورز ساوث" السكني في منطقة سيرفسايد، بمقاطعة ميامي ديدا بولاية فلوريدا الأمريكية، الذي انهار أجزاء منه الأسبوع الماضي، خمس جثث حتى الأن، في الوقت الذي دخلت فيه عملية البحث و الإنقاذ يومها الثالث.

وعلى صعيد أخر ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد " الإخبارية ، أن الأمال تبددت في العثور على أي شخص على قيد الحياة بين الحطام.

واستمرت أيضا في نفس الوقت عمليات إخلاء مبنيين آخرين، برجي تشامبلين نورث و إيست - حيث إن نورث بني في نفس الفترة و يشبه البرج المنهار في التصميم، و الذي تم التحذير من وجود دلائل على "أضرار هيكلية كبيرة" بالمبنى منذ ثلاثة أعوام.

وقالت دانييلا ليفين كافا، عمدة مقاطعة ميامي ديد، إنه تم العثور على 130 شخصًا فيما لا يزال 156 في عداد المفقودين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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