شخصيات سياسية بارزة تهنئ بكين بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعى

تقدمت أحزاب وقادة سياسيون بالتهاني الحارة لبكين بمناسبة الذكرى المئوية المرتقبة لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وأشادت هذه الشخصيات السياسية بـ"الإنجازات البارزة التي حققها الحزب الشيوعي الصيني وإسهاماته الهامة في السلام والتنمية على الصعيد العالمي"، وفق ما نقلته وكالة "شينخوا".

وجاءت رسائل التهنئة من رئيس تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف، ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-أو-تشا، ورئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي جينادي زيوغانوف، وآصف علي زرداري، الرئيس الباكستاني الأسبق، فضلا عن أبو الفضل بعجي، الأمين العام لـ"جبهة التحرير الوطني" الجزائرية، ورئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان.

وتأسس الحزب الشيوعي الصيني في 30 يوليو 1921، وهو الحزب الوحيد الحاكم في البر الرئيسي للصين.

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت نزولا من 25 إصابة في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأنه لا توجد أي وفيات جديدة.



وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 21 مقارنة مع 23 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.



وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91732 حالة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.



إصابات كورونا على مستوى العالم



وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.