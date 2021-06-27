كوريا الشمالية تدعو المواطنين إلى توخى اليقظة ضد كورونا

دعت كوريا الشمالية مواطنيها إلى توخي "أقصى قدر من اليقظة" ضد فيروس كورونا في ظل انتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى في جميع أنحاء العالم.

وذكرت جريدة "رودونج شينمون" الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أنه "يجب على جميع العمال وأعضاء الحزب الحاكم أن يضعوا في اعتبارهم أن نظام الطوارئ المطول المضاد للفيروس يعني يقظة قصوى مطولة وانضباطا قويا، ويجب أن يلتزموا بصرامة بتدابير الطوارئ".

وحثت الجريدة المسؤولين كذلك على تشديد الرقابة على إجراءات مكافحة الفيروس، بما في ذلك تعزيز عمليات التعقيم وارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والوقوف بصرامة في وجه أدنى قدر من التراخي والكسل، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت إنه "مثلما يتوقف أي من الانتصار أو الهزيمة في معركة على أوامر القائد، فإن الانتصار أو الهزيمة في المعركة الطارئة ضد الفيروس يعتمد على كيفية تقبل المسؤولين للإجراءات وتنفيذها".

وتدعي كوريا الشمالية عدم وقوع أي إصابات بكورونا على أراضيها، ولكنها تفرض قيودا مشددة على الحدود بالإضافة إلى تدابير أخرى منذ وقت مبكر من العام الماضي، لمنع اختراق الفيروس لأراضيها.



إصابات كورونا على مستوى العالم



وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.