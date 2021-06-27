كورونا ترك بصمة على الحمض النووى للبشر

تكشف دراسة جديدة عن أن وباء فيروس كورونا القديم في شرق آسيا قد ترك بصمة على الحمض النووي للبشر الحاليين، وفقا لصحيفة ((نيويورك تايمز)).

تشير الدراسة الجديدة إلى أنه منذ حوالي 20 ألف عام، ضرب فيروس كورونا المنطقة وكان مدمرا بما يكفي لترك بصمة مميزة على الحمض النووي لمن بقي على قيد الحياة اليوم، وفقا لتقرير الصحيفة.

وعلى مر الأجيال، يمكن للفيروسات أن تسبب تغيرات هائلة في الجينوم البشري، لذلك عمل الباحثون في الدراسة على بحث الاختلافات الجينية في الجينوم البشري لإعادة بناء تاريخ مجموعة من الفيروسات، وفقا للتقرير.

وهناك مؤشرات على أن البشر في شرقي آسيا قد تكيفوا مع فيروس كورونا القديم وقدر الباحثون أن "كل تلك الجينات قد طورت طفراتها المضادة للفيروسات في وقت ما بين 20000 و25000 عام"، وفقا للصحيفة.

وبينما يتغير الجينوم البشري، يمكن للفيروسات أن تتطور أيضا، مع تطور بروتيناتها للتغلب على دفاعات المضيف، حسبما جاء بالتقرير.

وأضاف تقرير الصحيفة أنه "على مدار العشرين عاما الماضية، تكيفت 3 فيروسات كورونا لإصابة البشر وتسبب أمراضا تنفسية حادة: كوفيد-19 وسارس وميرس. وتشير الدراسات التي أجريت على كل من فيروسات كورونا هذه إلى أنها قفزت إلى جنسنا من الخفافيش أو الثدييات الأخرى"



إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 180.68 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و072004.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.