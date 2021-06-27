اليابان ستطلب من رياضىّ الهند ودول أخرى المزيد من فحوص كورونا

قالت صحيفة يابانية، اليوم الأحد، إن اليابان تخطط لطلب فحوص يومية لفيروس كورونا لمدة سبعة أيام قبل التوجه إلى طوكيو للمشاركة في الألعاب الأولمبية من رياضيي الهند وخمس دول أخرى كانوا الأكثر تضررا من سلالة دلتا سريعة الانتشار.



وفي الوقت الحالي يجب على كل الرياضيين الأجانب الخضوع لفحوص فيروس كورونا مرتين لمدة أربعة أيام قبل التوجه لأولمبياد طوكيو، الذي ينطلق في 23 يوليو تموز بعد أن تأجل عاما واحدا بسبب الجائحة.



وذكرت صحيفة يوميوري شيمبون بدون تحديد مصدر أن الحكومة اليابانية تهدف إلى دخول القاعدة الجديدة، التي تطبق على رياضيي الهند وجزر المالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا وأفغانستان، حيز

التنفيذ اعتبارا من أول يوليو .



وقالت وزيرة الأولمبياد تامايو ماروكاوا يوم الجمعة إن عضو الفريق الأولمبي الأوغندي الذي جاءت نتيجة فحصه إيجابية لفيروس كورونا لدى وصوله إلى اليابان مصاب بسلالة دلتا، مما يزيد من المخاوف من أن الألعاب الأولمبية ربما تؤدي إلى موجة جديدة من العدوى.



إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 180.68 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و072004.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.