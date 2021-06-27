الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يعلن إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ54 شخصا

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

تمكنت سلطات الأمن المغربي بمنطقة سيدي إفني الساحلية، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ54 شخصا بينهم نساء و أطفال.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت مصادر إن "عملية الإحباط، التي جرت بتنسيق مع مصالح الصيد البحري و القوات المساعدة، أسفرت عن حجز قارب مطاطي و توقيف 54 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم نساء و أطفال، يتحدرون جميعهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء".

وقامت النيابة العامة المختصة، بإحالتهم إلى مراكز الإيواء في انتظار ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية، و أمرت بفتح التحقيقات بهدف تحديد الجهات وراء تنظيم هذه الأنشطة الممنوعة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، عن تسجيل 551 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد " كوفيد -19 " ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا  إلى 528731 حالة.
 

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 13049 فحصًا، قد بلغ 6 ملايين و 243 ألفًا و260 فحصًا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.


وأضاف البيان أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليصل العدد إلى 9 آلاف و 268 وفاة، كما تم تسجيل 507 حالات شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 515 ألفًا و 537 متعافيًا.

 

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد “ كوفيد-19”  على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و 19985.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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