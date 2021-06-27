المغرب يعلن إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ54 شخصا

تمكنت سلطات الأمن المغربي بمنطقة سيدي إفني الساحلية، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ54 شخصا بينهم نساء و أطفال.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت مصادر إن "عملية الإحباط، التي جرت بتنسيق مع مصالح الصيد البحري و القوات المساعدة، أسفرت عن حجز قارب مطاطي و توقيف 54 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم نساء و أطفال، يتحدرون جميعهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء".

وقامت النيابة العامة المختصة، بإحالتهم إلى مراكز الإيواء في انتظار ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية، و أمرت بفتح التحقيقات بهدف تحديد الجهات وراء تنظيم هذه الأنشطة الممنوعة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، عن تسجيل 551 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد " كوفيد -19 " ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا إلى 528731 حالة.



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 13049 فحصًا، قد بلغ 6 ملايين و 243 ألفًا و260 فحصًا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.



وأضاف البيان أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليصل العدد إلى 9 آلاف و 268 وفاة، كما تم تسجيل 507 حالات شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 515 ألفًا و 537 متعافيًا.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد “ كوفيد-19” على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و 19985.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.