وزير المالية البريطانى السابق يتولى وزارة الصحة

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن وزير المالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة، خلفا لمات هانكوك الذي استقال في وقت سابق اليوم.

وكان جاويد قد استقال من وزارة المالية العام الماضي بعدما رفض طلب جونسون إقالة فريق مستشاريه.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قدم استقالته، في ظل ضغوط بسبب ما عرف إعلاميا بـ"فضيحة القبلة".

واعترف هانكوك في وقت سابق بخرق قواعد التباعد الاجتماعي، بعد نشر فيديو له وهو يعانق ويقبل مساعدته.

وقال إنه "خذل الناس" بعد نشر فيديو له مع جينا كولادانجيلو، التي قام بتعيينها كمديرة في الوزارة دون الإعلان عن ذلك رسميا، مضيفا: "أنا آسف جدا".

ودعا الحزب الوطني الإسكتلندي، أمس السبت، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لإقالة وزير الصحة مات هانكوك، معتبرًا أن جونسون "يخاطر بتعريض إجراءات الصحة العامة الحيوية للخطر" من خلال الإبقاء على الوزير مات هانكوك.

وذكرت صحيفة "الجارديان"، أن الحزب كثف الضغوط على هانكوك للاستقالة بعد أن شوهد وهو يقبل إحدى مساعداته في انتهاك لقيود فيروس كورونا.

وأضاف الحزب: "هناك أسئلة جدية للغاية بالنسبة لهانكوك ولا يمكن تجاهل الواقعة ببساطة".

كانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد نشرت صورا تُظهر وزير الصحة، مات هانكوك، وهو يُقبّل مساعدة بارزة ويعانقها بحميمية.

وذكرت الصحيفة أن الصور التي يظهر فيها هانكوك، البالغ من العمر 42 عامًا، وهو متزوج وأب لثلاثة، التقطت داخل مقر وزارة الصحة الشهر الماضي.

وأقر الوزير بأنه انتهك قواعد التباعد الاجتماعي، وقال إنه "آسف جدا" وأنه "خذل الناس".

وطالب حزب العمال البريطاني المعارض بإقالة وزير الصحة، لكن الحكومة قالت إن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، قبل اعتذار الوزير وأنه "يعتبر الأمر منتهيًا".

ويتصدر هانكوك (42 عامًا) جهود الحكومة لمحاربة الجائحة ودائما ما ينصح الناس باتباع القواعد الصارمة، كما رحب العام الماضي باستقالة عالِم كبير خرق القيود بطريقة مشابهة.