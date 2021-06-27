رئيس الحكومة الليبية يزور مصر والمغرب.. اليوم

قال موقع أفريكا أنتليجينس الاستخباراتي: إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة سيزور المغرب اليوم الأحد، بعد مقاطعة المملكة لمؤتمر برلين-2 الذي دعت إليه ألمانيا والأمم المتحدة.

وتابع الموقع الفرنسي: أن الدبيبة سيلتقى بوزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة في أول زيارة رسمية له إلى المغرب منذ توليه منصبه في فبراير الماضي، وقال إنه سيتوجه بعد ذلك إلى القاهرة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأشار "أفريكا أنتليجينس" إلى أن المغرب تحاول منذ عام العودة بقوة إلى الملف الليبي، حيث استضافت محادثات في بوزنيقة والتي كانت بمثابة مقدمة للمفاوضات التي أجريت تحت رعاية الأمم المتحدة والتي أدت إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وفي سياق متصل، تسلم القائم بالأعمال بالوكالة بسفارة ليبيا بالقاهرة محمد عبد العالي مصباح، مهام عمله بعد إتمام إجراءات التسليم والاستلام بمقر السفارة الليبية.

وأوضحت وزارة الخارجية الليبية، في بيانها، أنه في احتفالية حضرها القائم بالأعمال بالوكالة، محمد عبدالعالي مصباح، والقائم بالأعمال المكلف رمضان إبراهيم صاهيل، بالإضافة إلى أعضاء البعثة الليبية بالقاهرة، جرت مراسم التسليم والاستلام، حيث رحب القائم بالأعمال المكلف بالقائم بالأعمال بالوكالة، متمنيًا له التوفيق في مهامه.

ومن جانبه، قال القائم بالأعمال بالوكالة، إنه وفى ظل حكومة الوحدة الوطنية، التى نالت ثقة البرلمان، وتوحيد السلطة التنفيذية، فإنه يتطلع إلى العمل، بروح الفريق الواحد خاصة، بعد انتهاء مرحلة الانقسام، التى عان منها الوطن والمواطن، مؤكدًا أنه سيسعى إلى تطوير أداء السفارة وملحقياتها، للوصول بها إلى المكانة اللائقة، وبما يمكن من توطيد أواصر الاخوة بين البلدين الشقيقين، وخدمة المواطنين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأكد القائم بالأعمال المكلف على ثوابت السياسة الخارجية الليبية، والتي تتمثل في السيادة الوطنية، وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية شهر ديسمبر 2021، وتقوية العلاقات الاخوية بين ليبيا ومصر وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

ونوه بالزيارة التي قامت بها وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، للقاهرة مؤخرًا، وعلى المبادرة الوطنية "مبادرة استقرار ليبيا"، التي أطلقتها بمناسبة انعقاد "مؤتمر برلين 2".