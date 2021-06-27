«شكرى»: مصر على اتصال مع المبعوث الأمريكى للتشاور حول أزمة سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «on»، مساء أمس السبت: "إن مصر تجري مشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتطرح عليها كافة تفاصيل قضية سد النهضة".

وأكد "شكري"، أنه من الوارد أن يجري زيارة إلى الولايات المتحدة في الفترة المقبلة في إطار المداولات والمشاورات الجارية والموعد الذي يتم تحديد الجلسة فيه.

وأضاف أن الخطاب الإثيوبي الذي وجه إلى مجلس الأمن واتهم مصر والسودان بأنهما سبب فشل المفاوضات ويريدان الخروج من العباءة الإفريقية وتدويل وتسييس القضية، إدعاءات إثيوبية، لافتًا إلى أن إثيوبيا اعتادت على إطلاق الاتهامات ومحاولات إلقاء المسؤولية على الغير لإخفاء حقيقة الموقف الإثيوبي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع الأطراف الثلاثة وأيضًا مع رئاسة الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن مصر على اتصال مع المبعوث الأمريكي في إطار التداول والتشاور.

و أكد أن مصر انخرطت بكل إيجابية في المسار الإفريقي، وأنها إلى جانب السودان طرحتا الكثير من الصيغ لاستئناف المفاوضات بشكل يرضي الرئاسة الكونغولية والمراقبين إلا أن إثيوبيا رفضت، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي اقتراح إفريقي حول استئناف مفاوضات سد النهضة منذ أن أوقفتها إثيوبيا في اجتماعات العاصمة الكونغولية كينشاسا الماضية.

وأوضح وزير الخارجية، أن الهدف من مخرجات جلسات الأمن التي يتم التشاور حولها، الوصول لهدف رئيسي وهو التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضع القواعد الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة.

وقال "شكري": "طلبنا سيدور حول هذا الأمر، ونأمل أن يصدر عن مجلس الأمن ما يؤكد ضروة تحقيق هذا الهدف، وأن يتحقق عبر إطار إفريقي أممي معزز من المراقبين، وأن يتاح للرئاسة الأفريقية وسكرتير عام الأمم المتحدة الاستعانة بهؤلاء المراقبين والآليات التي في متناول أيديهم لحل المشاكل العالقة، وطرح المقترحات التي تخرج من الأزمة وتؤدي للتوصل لاتفاق".