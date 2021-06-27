مرشحة سابقة فى الحزب الجمهورى تحذر من اختراق الإخوان لأمريكا

كشفت داليا العقيدي، زميلة أولى في مركز السياسة الأمنية ومرشحة سابقة في الحزب الجمهوري الأمريكي عن محاولات جماعة الإخوان المسلمين اختراق المجتمع الأمريكي، جاء ذلك في مقالها بصحيفة "آراب نيوز".

ووفقًا لـ"العقيدي"، فقد أطلقت حملة جديدة أطلقتها منظمة جديدة غير ربحية باسم الراحل محمد مرسي، الرئيس المصري المعزول وزعيم جماعة الإخوان المسلمين الذي توفي في القاهرة عام 2019، حيث تنادي هذه الجملة بتعزيز الحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان وذلك في مدينة نيويورك سيتي.

وتابعت: "كان الهدف من الحملة أن يظهر للشعب الأمريكي أن مرسي زعيم سياسي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة ويريد العدالة والإزدهار، وفقًا لإعلانات المجموعة وشعاراتها".

وأكدت "العقيدي"، أن هذه المنظمة مثل غيرها من المنظمات التي تعمل بأجندة واضحة للإخوان المسلمين، مثل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR)، تستغل افتقار الأمريكيين العاديين إلى المعرفة بهذه المنظمة الإرهابية وأهدافها غير المعلنة بحجة حقوق الإنسان و العدالة العرقية.

وتابعت: "تم تسجيل مؤسسة مرسي للديمقراطية وتأسيسها في لندن كشركة خاصة محدودة في مايو 2020 وفقًا لموقعها الإلكتروني العربي، ولها مكاتب في واشنطن وإيطاليا وفرنسا وإندونيسيا وماليزيا وبالطبع تركيا ويديرها اثنان من أبناء مرسي أحمد والشيماء، وكلاهما مواطنان أمريكيان يعيشان في مص".

وتابعت "العقيدي" أن الإسلاميين ليسوا ضحايا، وليسوا ُمضطهدين، إنهم الظالمون في أوطانهم، والآن في الخارج هم إرهابيون يرتدون بدلات، ويختبئون وراء شعارات لا تبدو مشبوهة ولا ضارة، وهم الآن يعملون على إنشاء منظمات لها نفس المدرسة الفكرية التي تعمل محليًا وقوميًا ودوليًا.

وقالت إن خطة الاخوان التي وضعها زعميهم الروحي يوسف القرضاوي حينما قال إن الإسلام سينتصر على أمريكا وأوروبا دون اللجوء إلى السيف، تعمل بالفعل، وفي الولايات المتحدة ، رأينا أمام أعيننا كيف يتم تنفيذ هذه الأيديولوجيات من قبل سياسيين مهيئين مثل النائبة إلهان عمر، وهي ابنة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية المدللة.

وبمناورات سياسية محسوبة وذكية، يحاول مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية تغيير سياسات الولايات المتحدة من خلال سياسييه في الحكومات المحلية والفيدرالية لتعزيز أجندة الجماعات الإسلامية المتطرفة.

وتابعت: يأتي هذا بينما صنفت الإمارات والسعودية ومصر والأردن وعدة دول أخرى جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، واختتمت قائلة: "ما الذي تحتاج أمريكا أن تراه قبل أن تقول كلمتها الأخيرة وتقطع شريان الحياة لجماعة الإخوان المسلمين وأدواتها؟".