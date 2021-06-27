الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس شئون مياه النيل: «سد واو» السودانى لن يؤثر على حصة مصر المائية

الدكتور ممدوح عنتر
الدكتور ممدوح عنتر

قال الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع شئون مياه النيل بوزارة الري، إن مصر تواصل دعمها لأشقائها من الدول الأفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على الأرض بهدف خدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأهالى من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالى من أخطار الفيضانات


وأضاف عنتر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،  أن مصر هى التى قامت بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع سد واو  وتسليمها الى الجانب الجنوب سودانى فى ورشة عمل ضخمة عقدت بمدينة واو فى فبراير 2015، وأنه لن يؤثر علي حصة مصر المائية ولكن سيقوم برفع مشروعات التنمية بجنوب السودان.

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