علا غانم: «تركت الفن وفتحت فندق للكلاب فى أمريكا»

كشفت الفنانة علا غانم، عن مشروعها في أمريكا حيث قامت بفتح شركة في ولاية كاليفورنيا، متخصصة في رعاية الكلاب، مؤكدة أنها حققت نجاح كبير في المجال لأنها تقدم خدمات بشكل مختلف، منوهة أنها تمتلك فرعين فقط، وتخطط للثالث قبل نهاية العام.

وأضافت "علا"، خلال لقائها ببرنامج " كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، أن الأمريكان أو المجتمع لم يكن يعلم أنها "ممثلة"، وعرفوا مؤخراً، كاشفة أنها كانت هرب من الجالية المصرية والعربية هناك حتى لا يعرفونها.

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