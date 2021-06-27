فعاليات الأعلى للثقافة اليوم

يبث المجلس الأعلى للثقافة٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ عبر تطبيق زووم٬ ندوة بعنوان "الدمج التعليمي لذوي الهمم في مصر.. رؤية مستقبلية"٬ والتي تنظمها لجنة التربية وعلم النفس برئاسة الدكتور معتز سيد عبد الله مقرر اللجنة بالمجلس.



وتدير الندوة الدكتورة فادية علوان أستاذة علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويشارك بها كل من: الدكتور أيمن عامر- أستاذ علم النفس المعرفي والإبداع بآداب جامعة القاهرة، والدكتور عماد عبد المقصود محجوب - أستاذ علم النفس الإكلينكي بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتوى هشام عبدالحميد تهامي- أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة بني سويف.



وتقام الندوة عبر تطبيق زووم؛ وتبث عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك٬ وقناته الرسمية علي اليوتيوب.

وبحسب متخصصين فإن الدمج يعني التكامل الاجتماعي والتعليمي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال العاديين في الفصول العادية ولجزء من اليوم الدراسي على الأقل، حيث يرتبط هذا التعريف بشرطين لابد من توافر هما وهما وجود الطالب في الصف العادي لجزء من اليوم الدراسي إلى جانب الاختلاط الاجتماعي المتكامل والذي يتطلب أن يكون هناك تكامل وتخطيط تربوي مستمر.

أما مفهوم الدمج فهو في جوهره مفهوم اجتماعي أخلاقي نابع من حركة حقوق الإنسان ضد التصنيف والعزل لأي فرد بسبب إعاقته إلى جانب تزايد الاتجاهات المجتمعية نحو رفض الوصمة الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فسياسة الدمج هي التطبيق التربوي للمبدأ العام الذي يوجه خدمات التربية وهو التطبيع نحو العادية في أقل البيئات قيوداً.

أن سياسة الدمج تقوم على ثلاثة افتراضات أساسية تتمثل في أنها توفر بشكل تلقائي خبرات التفاعل بين ذوي الاحتياجات الخاصة وأقرانهم العاديين وتؤدي إلى زيادة فرص التقبل الاجتماعي لذوي الاحتياجات من قبل العاديين كما تتيح فرصاً كافية لنمذجة أشكال السلوك الصادرة عن أقرانهم العاديين، لذا فان سياسة الدمج هي الطريقة المثلي للتعامل مع ذوي الحاجات التعليمية الخاصة لكافة الطلاب بالمدارس العادية، فالمبادرات العالمية التي جاءت من الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للثقافة والعلوم والتربية والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية كلها مجتمعة أعطت زخما كبيرا للمفهوم القائل بأن كل الأطفال لهم الحق في التعليم معا دونما تمييز فيما بينهم بغض النظر عن أي إعاقة أو أية صعوبة تعليمية يعانون منها.

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الكاتب جمال مقار في ضيافة "الثقافة بين إيديك"

في سياق متصل يليها في السابعة من مساء نفس اليوم٬ لقاء مباشر "أونلاين"٬ مع الكاتب جمال مقار٬ حيث يقدم قراءة في مجموعته القصصية "كل شيء قد أصبح الآن متاح"٬ بالإضافة إلي قراءة في الجزء الثاني من روايته "جواد".

هذا ويأتي اللقاء في إطار المبادرة التي أطلقتها دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية٬ تحت عنوان "الثقافة بين إيديك" وضمن برنامج "اقرا معانا".

يشار إلى أن "جمال مقار" قاص وروائي وناقد من مواليد عام 1955 بمحافظة السويس. صدر له العديد من المؤلفات نذكر من بينها: كتاب الودعاء٬ بينما تغني فيروز٬ أغنية الدم٬ طريد وقصص أخري٬ سفر الطفولة ونصري والحمار٬ ثلاث دوائر للحياة وغيرها.

وقد حصل على العديد من الجوائز الأدبية منها جائزة سعاد الصباح في القصة القصيرة عام 1990 عن مجموعته "الضعيفة يأكلها القراد".

كما حصد جمال مقار على جائزة "يوسف السباعي" بالمجلس الأعلى للثقافة في النقد الأدبي عن بحث بعنوان "الأصولية في الأدب، ونموذج تطبيقي على أعمال جمال الغيطاني"، وقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 1999عن روايته "طريد".