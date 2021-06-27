هولندا تواجه التشيك وبلجيكا تصطدم بالبرتغال فى دور الـ16 لـ«يورو 2020»

يلتقي اليوم المنتخب الهولندي مع نظيره منتخب التشيك ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، في السادسة مساءً على ملعب فرينتس بوشكاكش في العاصمة المجرية بودابست.

ويسعى المنتخب الهولندي، لمواصلة سلسلة انتصاراته في البطولة، بعد أن حقق الفوز في أول 3 مباريات بالمجموعة، وصعد بالعلامة الكاملة، والتأهل للدور المقبل من أجل مواصلة رحلة المنافسة على اللقب القاري، بينما يحاول منتخب التشيك استغلال الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها المنتخب الهولندي من أجل خطف الفوز، وتحقيق المفاجأة بالتأهل لدور الـ8 من البطولة.

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