الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هولندا تواجه التشيك وبلجيكا تصطدم بالبرتغال فى دور الـ16 لـ«يورو 2020»

البرتغال
البرتغال

يلتقي اليوم المنتخب الهولندي مع نظيره منتخب التشيك ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، في السادسة مساءً على ملعب فرينتس بوشكاكش في العاصمة المجرية بودابست.

 

ويسعى المنتخب الهولندي، لمواصلة سلسلة انتصاراته في البطولة، بعد أن حقق الفوز في أول 3 مباريات بالمجموعة، وصعد بالعلامة الكاملة، والتأهل للدور المقبل من أجل مواصلة رحلة المنافسة على اللقب القاري، بينما يحاول منتخب التشيك استغلال الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها المنتخب الهولندي من أجل خطف الفوز، وتحقيق المفاجأة بالتأهل لدور الـ8 من البطولة.

 

للتفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: ارتفاع شديد فى درجات الحرارة غدًا

«العاشرة ممكن».. حسين الشحات يضيف الثالث لـ الأهلي في شباك الترجي

البرازيل: 1593 وفاة وأكثر من 64 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

تغيير وحيد.. تشكيل الأهلى الرسمى أمام الترجى

هولندا تواجه التشيك وبلجيكا تصطدم بالبرتغال فى دور الـ16 لـ«يورو 2020»

محمد حماقى يؤدى مناسك العمرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

ماجد حبته

السد الجنوب سودانى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس

صحيفة: وزير الخارجية اليابانى يدرس زيارة إسرائيل والأراضى الفلسطينية أغسطس المقبل

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي