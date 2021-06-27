إيران: محطة بوشهر النووية ستعاود نشاطها خلال اليومين المقبلين

أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن توقف العمل في محطة بوشهر النووية كان لأسباب فنية، مشيرا إلى أن المحطة ستعود إلى الخدمة خلال اليومين المقبلين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" خلال اجتماع بمجلس الشورى الإيراني، قال صالحي إن الجهود متواصلة حاليا من أجل توفير وقود جديد لمحطة بوشهر، لافتا إلى أن التنسيقات اللازمة اتخذت مع وزارة الطاقة والبنك المركزي في هذا الخصوص.

وأضاف أن "كمية الوقود الحالية لدى محطة بوشهر، ستنتهي في غضون الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، ونحن سنقوم بضخ الكمية الجديدة لكي تستأنف المحطة نشاطها ويتم إضافة ألف ميغاواط إلى حجم إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد".

وعلى صعيد آخر، قال ممثل طهران لدى ‎الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، إن الوكالة لا تمتلك الحق في مطالبة طهران بتمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية في إيران.

وشدد غريب آبادي على أن "إيران ملتزمة فقط باتفاق الضمانات من دون زيادة أو نقصان"، مضيفا أنه "لا يحق للوكالة الدولية مطالبة إيران بالتمديد ‎وتقديم تقرير حول اتفاقها مع ‎طهران".

ولفت إلى أن "الاتفاق المؤقت جاء بقرار سياسي مرتبط بمفاوضات ‎الاتفاق النووي، وأي قرار بشأنه سياسي وليس حقا للوكالة".

وأكد أن "تمديد الاتفاق أو عدم تمديده مع الوكالة ليس له علاقة بالتزامات إيران المتعلقة بالضمانات، حيث تواصل إيران الوفاء بالتزاماتها".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت اليوم الجمعة إن الحكومة الإيرانية لم ترد حول مسألة تمديد اتفاق المراقبة، مشددة على ضرورة مواصلة عمليات التحقق من الأنشطة النووية في إيران.

وسبق أن توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فبراير 2021، إلى اتفاق فني مع إيران حول إجراء عمليات المراقبة للأنشطة النووية في البلاد، وتم تمديده مدة شهر في مايو.